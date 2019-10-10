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Утро в Туле
10 октября: завтрак из насекомых, робот-грубиян и спасение лисы

10 октября: завтрак из насекомых, робот-грубиян и спасение лисы

Доброе утро! Осень сгущает краски и вставать из-под теплого одеяла с каждым днем становится сложнее.  Проснуться поможет легкая зарядка и хорошие новости.

 

Ну и погодка сегодня. Дождь на целый день.

 

В социальных сетях появилось видео со спасением лисы, упавшей в фонтан. Действие происходит в «Петергофе». Животное очутилось в воде, когда охотилось на утку. История закончилась хорошо для всех – утку не сьели, а лису спасли.

 

Технологии шагнули далеко вперед, но пока еще не способны заменить человека. Недавно произошел забавный случай – американка, увидев на улице драку, побежала к роботу-полицейскому за помощью. После нажатия тревожной кнопки робот поначалу вообще не отреагировал, а потом и вовсе приказал женщине убраться с дороги.

 

Футуролог Морган Гэй рассказала,чем будет питаться человечество через 50 лет. По ее словам, главным ингредиентов блюд станут насекомые, ведь они доступны практически каждому и содержат много белка.

Эксперт считает, что в будущем насекомые будут включены в самые разные кухни. Также футуролог рассказала, что кофейная гуща будет использоваться к качестве биотоплива, а отходы от фастфуда станут сырьем для изготовления кружек и ваз.

 

В качестве музыкальной паузы смотрим новый клип «Виа Гры».

 

В галерее сегодня снимки, победившие в фотоконкурсе Agora. Кадры сделаны выдающимися фотографами мира.

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Автор: Администрация Myslo
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