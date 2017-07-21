21 июля: Не зевай, догоняй!

Доброе утро! Вот и пятница пришла! Прыгаем от радости:

Что там с планами на выходные? Можем предложить Театральный дворик, дискотеку 90-х, экстремальные гонки на мотоциклах и многое другое, подробнее — в нашем традиционном обзоре событий уик-энда. Выбираем и не сидим дома!

И пусть вас не пугает дождь — синоптики говорят, это только сегодня, а суббота-воскресенье будут солнечными. Должны же хоть раз угадать!!!

А теперь начинаем работать над хорошим настроением. Как насчет бодрости?

Недавно в Лондоне прошел первый Чемпионат мира по профессиональным салкам. Представляете? Догонялки, в которые мы все играли в детстве во дворах, стали профессиональным спортом! Фантастика какая-то.

Профессиональные догонялки создал британец Кристиан Диво во время игр со своим сыном в 2015 году. Они построили в саду полосу препятствий из лестниц, скамеек, мусорных баков и прочих вещей. Поначалу Диво использовал два iPhone, чтобы засекать время: по его задумке, догоняющий должен коснуться другого игрока как можно раньше, после чего они меняются. Через несколько таких раундов выигрывает тот, кто потратил меньше времени на «осаливание».

Позже британец решил создать полноценную профессиональную лигу по игре. Для этого он привлёк нескольких паркурщиков, с которыми начал разрабатывать правила догонялок. Они придумали два режима: одиночный и командный. Если в первом случае игроки просто бегают друг за другом несколько этапов, то во втором участники «выбивают» противников, касаясь их. Первый такой турнир прошел в Лондоне в 2016 году:

А уже в июле 2017 прошел первый Чемпионат мира по догонялкам: первой не-британской командой на официальных турнирах стала Франция.

По словам спортсменов, всё «как в детстве, но на совсем ином атлетическом уровне». Они признались, что приходится уделять время не только физической подготовке, но и тактике: куда бежать, где спрятаться и как сократить дистанцию между соперником.

Ждем, когда профессиональным спортом станут «вышибалы», «резиночки» и «казаки-разбойники»!

А теперь рекорд — тоже бодрящий!

30-летний прославленный китайский легкоатлет Чжан Пэймэн решил потягаться в скорости с китайским истребителем Chengdu J-10. В беге на 100 метров. И победил!

Самолёт и бегун стартовали примерно с одинаковой скоростью, но ближе к финишу спринтер сумел оторваться от истребителя и пересечь 100-метровую отметку первым:

А теперь всякие новости.

Британская мебельная компания делает очень брутальные столы из… топоров! Называется их творение Woodsman Wood Axe Table. Материал столешницы — дуб или орех, топоры — самые настоящие. Есть несколько вариантов стола — большой для ужинов (150×190×75 см), кофейный (120×80×40 см) и пристенный (135×35×75 см). В зависимости от размеров стоит в переводе на рубли от 75 до 195 тысяч.

Недавно Банк Англии представил новую полимерную банкноту достоинством в 10 фунтов стерлингов. Изображение Чарльза Дарвина на ней уступило место писательнице Джейн Остин. Презентация банкноты была приурочена к 200-й годовщине со дня смерти Остин и прошла в соборе Уинчестера, где она похоронена. В оборот купюра поступит 14 сентября.

Книжный магазин и библиотеку в Янчжоу на востоке Китая превратили в «бесконечный» лабиринт, используя зеркальную иллюзию. Источниками вдохновения для такого интерьера послужили знаменитые каналы Янчжоу с арочными каменными мостами через них, воспетые китайскими поэтами. А вот зал детской литературы в магазине стилистически отличается: его оформление напоминает город под звёздным небом. Красота!

Музыкальная пауза — в духе времени. Канадский певец и продюсер Sickick создал трек с помощью спиннера. К одной из сторон игрушки он прикрепил специальную микросхему со звуком из открытки, после чего записал раскручивающийся спиннер на микрофон. В завершении добавил к песне синтезаторные мелодии и текст:

А в пятничной галерее вас ждут чудесные песики из войлока. Хороших вам выходных — уютных и приятных!