5 июня: Про дружелюбный кирпич и 58 кг авокадо

Всем привет! Из-за того, что на этой неделе работаем сразу шесть дней подряд, сегодня у нас второй понедельник. Подстава…

Начнем это утро с милоты.

Знакомьтесь, это Санни. И у нее есть лучший друг - КИРПИЧ!!!!

Они познакомились, когда Санни была совсем крошкой: кирпич придерживал коврик, чтобы тот не заворачивался. Сейчас собаке уже год, но он по-прежнему любит играть со своим другом-кирпичом и даже спит с ним в обнимку. Хозяйка Санни и кирпича поделилась мимимишными фото в своем твиттере:

Добавим красоты этому утру.

Бьюти-блогер Yuya Mika из Китая с помощью макияжа перевоплотилась в героинь картин Леонардо да Винчи — Джоконду и Даму с горностаем. На видео ниже - результат:

А еще блогерша успела примерить образ Мерилин Монро. Если вы уже глянули предыдущие видео, то понимаете, насколько сложная задача стояла перед девушкой - исходные типажи абсолютно, совершенно разные!

Новости!

В Чили сейчас наблюдается острый дефицит авокадо. Цены на него сильно выросли — достигли более пяти тысяч песо (около 500 рублей) за килограмм на уличных рынках. Сеть магазинов Ripley, которая продает технику, решила «хайпануть» на этой теме и выставила «эквивалентную цену в авокадо» наряду с обычной стоимостью на некоторые товары в рамках рекламной акции CyberDay. Через пару дней после начала акции в одном из магазинов появился чилийский предприниматель Камило Брисеньо, которого еще называют «авокадо-гай» - он занимается поставками авокадо по всему миру, а его ежемесячные продажи превышают три тонны. Брисеньо пришел с несколькими мешками с авокадо (58 кг). В итоге он успешно использовал их для покупки Motorola Moto X4. Обычная стоимость устройства составляла 190 тысяч песо (около 18,6 тысяч рублей). Интересно, маркетолога Ripley убили или премировали?..

Недавно бейсбольный матч в США был прерван очень необычным происшествием: на поле появился гусь, который убежал от охраны и врезался в табло, пытаясь улететь со стадиона. Всю ситуацию показывали в прямом эфире, а за приключениями гуся следили комментаторы. Если вдруг вы распереживались, то не стоит: с птицей все окей. Птицу в итоге выпустили на волю. Вот это приключение гусь себе устроил!

Инженеры из MIT Design Lab и дизайнеры из Puma представили коллекцию спортивной обуви с элементами биодизайна: кроссовки со стельками, которые определяют уровень физической активности с помощью бактерий. Бактерии помогают отслеживать физиологические показатели спортсменов и прогрызают в кроссовках воздушные ходы для отвода тепла. Верхняя часть кроссовка сшита из пористого материала, поры которого заполнены культурой бактерий. Когда тепло тела доходит до бактериального слоя, бактерии размножаются быстрее; они питаются материалом кроссовка, поэтому чем больше тепла генерирует спортсмен, тем шире становятся поры, и тем больше воздуха они пропускают; закономерно, больше всего воздуха поступает к тем частям стопы, которые сильнее всего нагреваются.

Музыкальная пауза!

Сегодня будет попурри. Девушка каждый день прощалась с младшей сестрой, включая в машине музыку — хорошую и не очень. Потом она собрала все получившиеся «кусочки» вместе и стала звездой YouTube!

Это понравится киноманам и любителям экстрима.

Появилось видео о том, как Том Круз исполнил так называемый HALO-прыжок во время съёмок «Миссия Невыполнима: Последствия». Актер сам, без каскадеров, прыгнул с высоты 7,5 км, а парашют раскрыл за 600 метров от земли. Ух:

Художник из Китая рисует котиков на месте главных героев известных картин. Хорошего вам дня!