2 сентября: пес Шторм провел прогноз погоды и набор LEGO в честь выхода фильма о Гарри Поттере

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!

По-осеннему хмуро и холодно. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется лишь до +14 градусов.

Пес породы голдендудль (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Шторм поучаствовал в выпуске новостей на канадском телеканале Global Toronto. Его хозяин, ведущий Энтони Фарнелл, рассказывал зрителям о погоде на ближайшие выходные, когда питомец прибежал в поисках лакомств. Получив желаемое, он остался в кадре и несколько минут «бегал» по воде, облакам и континентам, нарисованным поверх хромакея.

Фарнелл сейчас работает из дома, поэтому пёс оказался неподалёку от процесса и решил в нем поучаствовать. Однако эфиру это не помешало. «Будучи профессионалами, оба довели дело до конца — Энтони закончил свой сюжет, а Шторм утолил голод (и немного покрасовался перед камерой)... И всё за один рабочий день!» — написали представители канала под роликом.

Зрители тоже оценили соведущего: в комментариях на ютубе и в твиттере отметили, что пёс отлично вписался в эфир и вёл себя очень прилично. Некоторые пользователи предложили новые погодные анонсы для Шторма и даже попросили сделать его основным репортёром.

После шестилетнего затишья любая новость от Iron Maiden считается сенсацией. У хеви-метал-тяжеловесов вышел второй трек из предстоящего альбома Senjutsu (ожидаем уже в сентябре). В создании Stratego участвовали басист группы Стив Харрис и гитарист Яник Герс. Ходят слухи, что большинство треков из нового альбома будет совсем не похоже на привычных Iron Maiden. Сегодня слушаем Iron Maiden — Stratego.

Компания LEGO представила конструктор Hogwarts Icons — Collectors' Edition. Набор вышел в честь 20-летия первого фильма серии о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень».

В наборе представлены знаковые элементы вселенной Гарри Поттера. Это большая сова Букля с письмом из Хогвартса, очки и палочка Гарри, шоколадная лягушка Рона, дневник Тома Реддла, золотой снитч и другие предметы.

В комплекте есть поднос Гермионы с пятью зельями и ингредиентами в бутылочках (жабросли, «Феликс Фелицис» и другие). В набор также входят три золотые фигурки Альбуса Дамблдора, Минервы МакГонагалл и Рубеуса Хагрида. Письмо из Хогвартса можно адресовать себе или определенному человеку. Набор состоит из 3010 деталей. Он поступит в продажу 2 сентября 2021 года и будет стоить $250 (более 18 тысяч рублей).

Бывают фотографии, которые ясны людям с первого взгляда, а есть те, которые вызывают недоумение одним своим существованием. Всё на них непонятно и заполнено тайной, которую знают только сами герои. У зрителей же возникает миллион вопросов, ответов на которые, понятное дело, не будет. Здесь мы собрали 16 таких снимков, которые можно даже и не пытаться объяснить — ими нужно просто наслаждаться.

Хорошего дня и понятного настроения!