13 октября: домашний робот-помощник и аккаунты бездомных животных появились на сайте знакомств

Доброе утро! Просыпаемся, пытаемся взбодриться, вспоминаем, что сегодня среда, а значит до пятницы рукой подать, и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Зонт – наш лучший друг. Сегодня в Туле пасмурно, а вечером небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +12 градусов.

Amazon разработала домашнего робота Astro для переноски вещей, видеонаблюдения, воспроизведения музыки и другого. Робот создан на основе технологий для «умного» дома Alexa. Им можно управлять дистанционно через приложение и получать отчёты, если робот «заметит» что-то необычное, сообщает The Verge.

У Astro есть камера, которая поднимается на 42-дюймовом кронштейне (около метра), через которую он следит за домом. На экране Astro может воспроизводить видео. Также у робота есть функция распознавания лиц — например, в него можно что-то положить и попросить передать конкретному человеку в доме.

Astro реагирует на голосовые команды и может «рассказать» о погоде, результатах спортивного матча или включить музыку. Продажи робота от Amazon начнутся в ближайшее время, но только в США. Стоит 999,99 доллара.

После успешного релиза Turn it up Little Big, Томми Кэш и Оливер Три выпустили целый мини-альбом Welcome To The Internet, который взволновал всю сеть своими ярко окрашенными мем-видео, похожими на забытое творчество группы Aqua (авторы Barbie Girl). Сегодня слушаем Oliver Tree & Little Big — Welcome To The Internet.

Дейтинговый сервис Badoo решил помочь бездомным животным и запустил мимишную акцию. В онлайн-приложение добавили профили собак и кошек из приютов. Под фотографиями зверюшек указана информация об организации, где они содержатся, а также контакты для перевода пожертвований.

Нажав на профиль питомца, пользователи смогут добавить на свою страничку бейдж «Друг животных». За каждого юзера с этим значком Badoo перечислит один доллар в ассоциацию «Благополучие животных». Собранные средства пойдут на покупку лекарств для питомцев, оставшихся без хозяев. А благодаря виртуальному бейджу в приложении любителям животных будет проще найти друг друга.

С помощью этой программы приложение для знакомств хочет привлечь внимание молодого поколения к важной проблеме. Из-за человеческой безответственности тысячи животных вынуждены выживать на улице. Badoo активно призывает юзеров подарить питомцам из приюта свою любовь.

К слову, сотрудники сервиса уверяют, что фотография с животным в профиле повышает шансы встретить вторую половинку. Согласно исследованиям компании, 39% россиян охотнее ставят лайки другим пользователям, если в их профиле есть снимки с четвероногими друзьями.

Получиться на фотографии так, чтобы именно к вам было приковано всеобщее внимание — это особое искусство, которым некоторые владеют буквально с младенчества. Как показывают многочисленные примеры, появляясь в кадре, дети тут же делают так, что не смотреть на них просто невозможно! И при этом абсолютно не важно, получается ли это специально или случайно, результат всё равно один — именно дети становятся главными героями. Например, вот таким образом.

Хорошего дня и классного настроения!