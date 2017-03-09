9 марта: Кому показалось, что вчера была суббота?

Доброе утро! Вчера был такой хороший день - выходной, среда, 8 Марта, море цветов, драматичный матч Лиги Чемпионов... А сегодня пора на работу. Повезло, что уже четверг, и на этой короткой неделе осталось отработать только два дня!

Начнем с милоты. Нежная дружба "большого и страшного" питбуля и малюсенького котенка:

С - Смекалочка! Вдруг идея пригодится после внепланового выходного среди недели?..

Американского студента Блэйка Пакетта тормознули полицейские из-за того, что он слишком медленно ехал, а задняя фара его авто была разбита. Стражи порядка справедливо предположили, что водитель может быть нетрезв. И тогда Пакетт, чтобы доказать обратное, начал жонглировать кеглями - он, по его словам, "профессиональный фокусник", и реквизит возит в машине на заднем сидении. Что ж, этот фокус у парня удался - полицейские его отпустили!

Новости!

Американец Джастин Кобылка потратил восемь лет, чтобы вывести питона с эмодзи на коже (желтые пятна на белой коже змеи действительно очень напоминают смайлики). Узоры вызваны рецессивными мутациями, которые происходят естественно, но крайне маловероятны в дикой природе. Сообщается, что редкая змея может быть продана за четыре с половиной тысячи долларов, но Кобылка не собирается расставаться с первым экземпляром из-за его «уникальности».

В Мельбурне заморочились и поставили "женские" светофоры. То есть обычные пешеходные светофоры, на которых стоящий или шагающий человечек одет в платьице. Идею эту просто разбомбили в соцсетях - дескать, неправильное проявление феминизма. Ну что ж, каждый для себя решает, что обо всем этом думать, а человечек в платьице просто либо стоит, либо идет...

Британская компания Rolls-Royce представила на Женевском автосалоне седан Ghost Elegance - первый в мире "алмазный" автомобиль. Кузов на самом деле покрыт краской с измельчёнными алмазами. Автомобиль сделан в единственном экземпляре по заказу коллекционера, чья личность хранится в тайне. По просьбе Rolls-Royce он согласился поделиться своим видением элегантности с посетителями Женевского автосалона. Уникальное лакокрасочное покрытие получило название Diamond Stardust — «Звёздная пыль из алмазов».

Музыкальная пауза! На следующей неделе в прокат выйдет ремейк диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище». Главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. С фильмом, если вы в курсе, случился еще небольшой скандал - там якобы один из персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации, из-за чего в России кино получило возрастное ограничение 16+.

Но сегодня не об этом, а о музыке. У саундтрека к фильму «Красавица и Чудовище»появилось официальное видео! Заглавную песню исполнили Ариана Гранде и Джон Ледженд. Клип снимали в декорациях фильма - волшебно:

Мужчины, тут советы, которые не только на 8 Марта сгодятся. Это в своей поздравительной речи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раздал. Бесплатно - пользуйтесь на здоровье!!!

"Если хочешь понравиться женщине ... если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори - красивая. Если ни то, ни другое не подходит, скажи - "Как ты похудела!"

Просто на все случаи жизни!!!

Вот еще кое-что познавательное и полезное. Канал Russia Travel опубликовал анимационный ролик для китайских туристов, посвящённый правилам поведения в России. В ролике объясняется, что туристам стоит пропускать спешащих пассажиров на эскалаторе в метро, не разговаривать по телефону в общественных местах, не бросать мусор, не забираться на достопримечательности, не лезть без очереди и не курить в помещении. Кроме того, туристам из Китая не рекомендуют обнимать незнакомых детей на улице.

Если вкратце, то эти советы и россиянам неплохо бы посмотреть:

Ловите в галерее милых енотиков. Хорошего вам дня!