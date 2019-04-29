29 апреля: Щелчок Таноса - и рабочих дней как не бывало!

Доброе утро, друзья! Отличный понедельник — это когда знаешь, что работать всего два денечка, а потом снова выходные.

Прогноз погоды на нашу супердлинную рабочую неделю: прохладно, но пока без дождей.

Начнем с милоты.

В Крыму кошка усыновила бельчат! В парк миниатюр подбросили коробку с новорожденными бельчатами. На счастье смотрителей, в это время у местной кошечки как раз тоже родились малыши. И кормящая мама оказалась не против неожиданного пополнения в своем семействе:

Добавим красоты и экстрима этому утру! Сегодня бодрящая мини-подборка от российских фанатов «Мстителей».

Альпинист и любитель фильмов Marvel Андрей Зубенко установил флаг «Мстителей» на самой высокой точке России — вершине горы Эльбрус. Для этого спортсмену понадобилось 4 часа и 50 минут, что на полчаса быстрее его предыдущего рекорда.

Тем временем группа российских парашютистов из подмосковного аэроклуба «Аэроград Коломна» собрала в небе логотип «Мстителей» во время свободного падения с высоты 4 тыс. метров!

Премьера последних «Мстителей» в кино уже сегодня! Кто идет?

Переходим к новостям.

Снова «Мстители». К премьере Google подготовила пасхалку: добавила в поисковик перчатку Таноса, главного злодея киновселенной Marvel. В предыдущей части с помощью такой перчатки он одним щелчком пальцев превратил в пыль половину живых существ во Вселенной. Перчатка Google позволяет одним кликом уничтожить половину результатов поисковой выдачи. Артефакт появляется, если написать в поисковике «Танос», «Thanos», «Перчатка бесконечности» или «The Infinity Gauntlet» (вон она, золотая, справа на скрине). При нажатии на перчатку прозвучит характерный щелчок, который уберет все «лишнее». Повторно кликнув на перчатку, можно восстановить «распыленные» результаты.

В Японии компания Heso Production начала продавать баночки с воздухом в честь отречения императора Акихито и смены эры его правления на новую. «Вообще воздух бесплатный, но мы надеемся, что люди с удовольствием вдохнут свежий воздух эры Хэйсэй („установление мира“) или оставят его у себя на память», — рассказал глава Heso Production Минору Инамото. Стоимость одной баночки составляет тысячу японских йен (примерно 620 р.). Сувенир можно приобрести онлайн или в магазинчике в деревне Хэнари в префектуре Гифу, где расположено производство. Эра Хэйсэй закончится 30 апреля отречением императора Акихито от престола (который он занимал с 1989 года) в пользу своего сына Нарухито. Новая эра правления получила название Рэйва, что означает «порядок и гармония», она начнется с 1 мая.

В Каллио, районе Хельсинки, пастор евангелическо-лютеранской церкви Виса Вильямаа начал устраивать встречи с прихожанами в барах. Он считает, что церковь не должна оставаться внутри своих стен. По словам 33-летнего пастора, идея появилась ещё осенью 2018 года, когда он понял, что многим людям проще делиться своими проблемами в более неформальной обстановке. На первую встречу прихожан в баре Väinö Kallio пришли около 50 человек. «Наши вечера начинаются с выступления диджея, затем следует вступительное слово, после чего наступает период откровений. И поскольку мы находимся в баре, то в плане покупки напитков действуют обычные правила», — рассказывает пастор. Людям становится легче, если они слышат от других о тех же проблемах, что и у них самих, уточняет Вильямаа. На встречах запрещено снимать видео или вести трансляции, поэтому прихожане не переживают за свою конфиденциальность. А вот и сам пастор. Сразу видно — клевый чувак:

Классному утру — классную музыку!

Группа Pentatonix спела отрывки из более 30 песен Арианы Гранде, показав, как развивались песни певицы. Они это сделали, используя свои голоса вместо музыкальных инструментов.

И вместо утреннего мультика.

На канале SNL вышел забавный скетч с Эммой Стоун в главной роли — она играет начинающую актрису, которой досталась особо сложная роль в фильме для взрослых. Русская озвучка от «Жизнь Ютуб»:

В галерее - творчество питерского художника Вадима Соловьёва (по ссылке его инстаграм, там куча подобных работ). Он превращает обыденные городские пейзажи и рутинные снимки вот в такие крутые штуки: