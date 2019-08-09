9 августа: послание из 1969 года, опасный прыжок и завораживающая улыбка

Доброе утро! А вот и пятница, начинаем обратный отсчет до выходных.

На выходных очень нас ждет очень насыщенная культурная программа: яркое пятно на карте города «Театральный дворик», День физкультурника, ярмарки мёда, фестиваль регги и ярмарка необычных товаров из Китая и Японии. Все подробности здесь.

В ближайшие три дня погода сильно не изменится. Нам не привыкать, почти все лето так.

В сети появилось видео, в котором циркач из Бурятии выполняет опасный трюк с косой.

К слову, это не первая его подобная выходка. Ранее мужчина выполнял прыжок с топором.

Житель Аляски нашел бутылку с 50-летним послание. Об этом он сообщим в своем профиле Facebook. Записка в бутылке датирована 20 июня 1969 года. Строки письма принадлежат моряку, который служил на плавбазе «Сулак», которая была расформирована в 1992 году.

Сервис по отбеливанию зубов опубликовал странную фотографию рта. На картинке изображена женская улыбка, но если присмотреться повнимательнее, выглядит она ужасно. Все и-за того что изображен рот, в котором 40 белоснежных зубов. Снимок пугает и одновременно притягивает взгляд своей необычностью, из-за этого он моментально разлетелся по сети.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Maruv.

В галерее сегодня крошечные рисунки @lorraineloots.