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Утро в Туле
9 августа: послание из 1969 года, опасный прыжок и завораживающая улыбка

9 августа: послание из 1969 года, опасный прыжок и завораживающая улыбка

Доброе утро! А вот и пятница, начинаем обратный отсчет до выходных.

 

На выходных очень нас ждет очень насыщенная культурная программа: яркое пятно на карте города «Театральный дворик», День физкультурника, ярмарки мёда, фестиваль регги и ярмарка необычных товаров из Китая и Японии. Все подробности здесь

 

В ближайшие три дня погода сильно не изменится. Нам не привыкать, почти все лето так.

 

В сети появилось видео, в котором циркач из Бурятии выполняет опасный трюк с косой.

К слову, это не первая его подобная выходка. Ранее мужчина выполнял прыжок с топором.

 

Житель Аляски нашел бутылку с 50-летним послание. Об этом он сообщим в своем профиле Facebook. Записка в бутылке датирована 20 июня 1969 года. Строки письма принадлежат моряку, который служил на плавбазе «Сулак», которая была расформирована в 1992 году.

 

Сервис по отбеливанию зубов опубликовал странную фотографию рта. На картинке изображена женская улыбка, но если присмотреться повнимательнее, выглядит она ужасно. Все и-за того что изображен рот, в котором 40 белоснежных зубов. Снимок пугает и одновременно притягивает взгляд своей необычностью, из-за этого он моментально разлетелся по сети.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Maruv.

 

В галерее сегодня крошечные рисунки @lorraineloots.

Хороших выходных!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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