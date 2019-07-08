8 июля: велосипеды как «КамАЗы», Весь Краснодар в Minecraft и алкоблогер

Доброе утро! Погода на выходных была такая пасмурная, что вы наверняка выспались.

На этой неделя погода тоже приятно не удивит. Так что в ближайшие пять дней зонтик прочно займет место в вашей сумке.

Утренняя минутка милоты и добрейший в мире котик.

если вам грустно посмотрите как котик гладит птичку pic.twitter.com/34JGDw9wC2 — катя имбирь (@_tngngr) 5 июля 2019 г.

А теперь к утренним новостям. В следующем году велосипеды и самокаты будут реветь как «КамАЗы», сообщают РИА Новости.

Для велосипедов, самокатов и электрокаров будет разработана специальная система звукового сопровождения, которая будет работать подобно рингтону на телефоне. Пользователи могут выбрать несколько звуков двигателей: спокойное движение на малых оборотах, быстрый гоночный болид, звук стоянки и «КамАЗа». Специальное приложение можно будет установить при покупке транспортного средства.

Российский школьник построил в Minecraft свой город. 14 летний житель Краснодара за два года смог воссоздать в игре все достопримечательности и здания своего города.

За это время мальчик построил около 2 млн. блоков, ежедневно он тратил на этот по 2 часа. Часть зданий он собирал по фотографиям, а некоторые ему пришлось изучать самостоятельно. Юноша мечтает стать архитектором, что-то подсказывает нам, что у него это получится.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Артура Пирожкова, который за два дня собрал многомиллионные просмотры. В клипе снялись Михаил Галустян и алкоблогер Олег Монгол, известный своими роликами, в которых он распивает алкоголь, дерется и танцует.

В галерее сегодня нарисованные афиши всех недавно вышедших в прокат фильмов. Такая реклама висит в одном из кинотеатров в Волгоградской области.