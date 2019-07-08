блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
8 июля: велосипеды как «КамАЗы», Весь Краснодар в Minecraft и алкоблогер

8 июля: велосипеды как «КамАЗы», Весь Краснодар в Minecraft и алкоблогер

Доброе утро! Погода на выходных была такая пасмурная, что вы наверняка выспались.

 

На этой неделя погода тоже приятно не удивит. Так что в ближайшие пять дней зонтик прочно займет место в вашей сумке.

 

Утренняя минутка милоты и добрейший в мире котик.

 

 

А теперь к утренним новостям. В следующем году велосипеды и самокаты будут реветь как «КамАЗы», сообщают РИА Новости.

Для велосипедов, самокатов и электрокаров будет разработана специальная система звукового сопровождения, которая будет работать подобно рингтону на телефоне. Пользователи могут выбрать несколько звуков двигателей: спокойное движение на малых оборотах, быстрый гоночный болид, звук стоянки и «КамАЗа». Специальное приложение можно будет установить при покупке транспортного средства.

 

Российский школьник построил в Minecraft свой город. 14 летний житель Краснодара за два года смог воссоздать в игре все достопримечательности и здания своего города.

За это время мальчик построил около 2 млн. блоков, ежедневно он тратил на этот по 2 часа. Часть зданий он собирал по фотографиям, а некоторые ему пришлось изучать самостоятельно. Юноша мечтает стать архитектором, что-то подсказывает нам, что у него это получится.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Артура Пирожкова, который за два дня собрал многомиллионные просмотры. В клипе снялись Михаил Галустян и алкоблогер Олег Монгол, известный своими роликами, в которых он распивает алкоголь, дерется и танцует.

 

В галерее сегодня нарисованные афиши всех недавно вышедших в прокат фильмов. Такая реклама висит в одном из кинотеатров в Волгоградской области.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
5 июля: «Танцующий» светофор, собаки, пищевая пленка и что зацепило Лещенко
5 июля: «Танцующий» светофор, собаки, пищевая пленка и что зацепило Лещенко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.