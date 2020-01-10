10 января: волны тумана, новогодний клип-вайн и 40-летний Гарри Поттер

Доброе утро! Приятно осознавать, что второй день рабочей недели - это пятница. Буквально через несколько часов можно будет вернуться к празднествам, тем более и повод есть - Старый новый год.

В ближайшие три дня погода будет переменчивой, снег будет чередоваться с пасмурной погодой. Зато не слишком морозно.

Чтобы вы не ломали голову, чем занять себя на выходных, мы набросали несколько вариантов. Вас ждут хиты группы «Ленинград» сразу в двух вариантах исполнения, цыганский шоу-театр, триллер с Красной Шапочкой и волейбольный кубок со звездами российского спорта. Подробности в нашем традиционном пятничном блоге.

Французский фотохудожник снял потрясающую природную оптическую иллюзию с помощью техники таймлапс. На кадрах видно, как волны накатывают и уходят с горизонта. Если присмотреться повнимательнее можно заметить, что это вовсе не вода а туман.

pic.twitter.com/6i2p03rPlJ — Пятый канал Новости (@5tv) January 9, 2020

Первая сенсационная кинопремьера этого года. Компания Warner Brothers обещает выпустить фильм про Гарри Поттера, в котором будет показана жизнь главных героев 20 лет спустя. У Гарри Поттера появится сын, а у Волан-де-Морта - дочь, которая попытается отомстить за убийство отца.

Чтобы продлить новогоднее настроение посмотрим вайн-клип Бородиной.

В галерее сегодня фото из Инстаграм-профиля лисы по кличке Можжевельник.