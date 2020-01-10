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Утро в Туле
10 января: волны тумана, новогодний клип-вайн и 40-летний Гарри Поттер

10 января: волны тумана, новогодний клип-вайн и 40-летний Гарри Поттер

Доброе утро! Приятно осознавать, что второй день рабочей недели - это пятница. Буквально через несколько часов можно будет вернуться к празднествам, тем более и повод есть -  Старый новый год.

 

В ближайшие три дня погода будет переменчивой, снег будет чередоваться с пасмурной погодой. Зато не слишком морозно.

 

Чтобы вы не ломали голову, чем занять себя на выходных, мы набросали несколько вариантов. Вас ждут хиты группы «Ленинград» сразу в двух вариантах исполнения, цыганский шоу-театр, триллер с Красной Шапочкой и волейбольный кубок со звездами российского спорта. Подробности в нашем традиционном пятничном блоге.

 

Французский фотохудожник снял потрясающую природную оптическую иллюзию с помощью техники таймлапс. На кадрах видно, как волны накатывают и уходят с горизонта. Если присмотреться повнимательнее можно заметить, что это вовсе не вода а туман.

 

Первая сенсационная кинопремьера этого года. Компания Warner Brothers обещает выпустить фильм про Гарри Поттера, в котором будет показана жизнь главных героев 20 лет спустя. У Гарри Поттера появится сын, а у Волан-де-Морта - дочь, которая попытается отомстить за убийство отца.  

 

Чтобы продлить новогоднее настроение посмотрим вайн-клип Бородиной.

 

В галерее сегодня фото из Инстаграм-профиля лисы по кличке Можжевельник.

Хороших вам выходных!

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