12 февраля: кот, покрытый сердечками и романтичный дворник, который цитирует The Beatles

Доброе пятничное утро! Воздух начинает наполняться романтикой, ведь впереди День всех влюбленных. Расскажите в комментариях, как вы отмечаете этот день? А мы уже собрали для вас несколько романтичных новостей. Поэтому скорее бежим их читать!

А снега все больше. Сегодня в Туле пройдет сильный снег, а температура воздуха опустится до -12 градусов. На выходных погода не сильно изменится, правда, по ночам столбики термометров могут опуститься до -21 градусов.

Жительница США Кэти Дуда и ее дети долго тосковали по умершему коту Лаки. В какой-то момент она не выдержала и забрала из приюта двух котят — Ривера и его младшего брата Реми — в надежде, что это поможет пережить утрату.

В приюте Дуда не обратила особого внимания на внешний вид животных, ей просто хотелось побыстрее привезти их домой и познакомить с детьми.

Первое время Ривер стеснялся и прятался там, где его было не достать. Но вскоре новой хозяйке удалось наладить контакт — и они подружились. Тогда-то Дуда и заметила огромное темное пятно в форме сердца на груди у Ривера.

Со временем женщина обнаружила и другие пятна в форме сердец — на боках, шее, под лапами и на подушечках. Даже нос был сердцевидной формы. Дуда насчитала около семи таких пятен и еще два пятна, которые тоже похожи на сердца, но только с определенных ракурсов.

Женщина и ее дети убеждены: Ривер и его пятна — это знак, который подал им их любимый умерший Лаки.

Певец Willie Jones презентовал дебютный альбом Right Now, где он раскрывает грани жанра кантри — от кантри-соула до андеграунда. На наш взгляд, это больше напоминает «сделанный на скорую руку» поп-вариант легендарного альбома Lift Your Spirit от Aloe Blacc. А когда рассмотришь обложку — и вовсе пропадает желание его слушать.

70-летний дворник из Томска по имени Виталий ответил на вопросы журналистки местного агентства новостей ТВ2, которая проводила опрос ко Дню всех влюбленных. Он процитировал строчку из песни группы The Beatles Can't Buy Me Love, признался, что читает британского философа Алана Уотса, и представился на французском языке. Видео ответов на вопросы опубликовано на странице агентства в Facebook.

В начале ролика журналистка спрашивает у дворника, верит ли он в любовь. Получив утвердительный ответ, она спрашивает, «нуждается ли любовь в материальных доказательствах». На это дворник отвечает журналистке цитатой из песни Can't Buy Me Love группы The Beatles: Can't Buy Me Love Everybody tells me so. «Любовь не купишь», — заключил мужчина.

Он также признался, что будет «обязательно» отмечать День святого Валентина, «хотя ему 70 лет». Мужчина рассказал, что будет читать книгу британского философа Алана Уотса «Путь Дзэн», потому что в ней есть «много объяснений».

В конце видео он представился по?французски: Permettez-moi de présenter. Je m'appelle Vitaliy («Позвольте представиться. Меня зовут Виталий»). Затем в кадре появляется мусорный бак, а на фоне звучит песня Мирей Матье Pardonne-moi ce caprice d'enfant («Прости мне этот детский каприз»).

Быть перфекционистом и делать либо идеально, либо никак — это не самый лучший выбор. Однако некоторые впадают в другую крайность: выполняют свои задачи как попало и довольствуются результатом, руководствуясь принципом «и так сойдёт!». Смотреть на это и смешно, и больно. Мы собрали для вас примеры такой горе-работы, убедитесь сами!

Хорошего дня и идеального настроения!