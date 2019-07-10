10 июля: сюрреализм на лицо, Новосибирские Мальдивы и зеленый горошек, поразивший всех

Доброе утро! Хотелось бы еще пару часов поспать, но пора просыпаться и с радостью встречать новый день.

За окном сегодня ничего не поменялось, разве что стало немного холоднее.

Начнем утро с красоты. В сети появился видеоролик, в котором итальянский художник Люка Лючи рисует на своем лице ошеломительные оптические иллюзии.

И переходим к утренним новостям. В Новосибирске появились свои Мальдивы. Местное озеро окрасилось в ярко-синий цвет и ежедневно привлекает к себе сотни посетителей.

Пользователи выкладывают красивейшие снимки в сеть, но никто не рискнет там искупаться. Причина в том, что этот водоем служит местом слива технических отходов ТЭЦ. Водоем глубиной два метра состоит из технической воды в которой растворены оксиды различных металлов , которые и дают озеру характерный ярко-синий цвет. Примечательно, что в других технических водоемах такой реакции нет.

Место мгновенно полюбилось жителям города и стало невероятно популярным в инстаграме. Многие прозвали его «Новосибирскими Мальдивами».

В начале июля в сети появился снимок меню одного из британских ресторанов, на котором изображено странное блюдо. В изображении блюда, состоящего из рыбы, картошки фри и зеленого горошка дизайнеры перестарались с фотошопом и зеленый горошек оказался перевернут.

Недоумевающие пользователи твиттера отзеркалили изображение и выяснили, что дизайнеры прикрепили горсть гороха к исходной картинке неправильно стороной – для правильного восприятия глаза передние горошины должны были лежать чуть ниже.

В качестве музыкальной паузы – очень современный клип певицы Molly, она же Ольга Серябкина экс-солистка группы «Серебро».

В галерее сегодня завораживающие своей красотой каньоны Америки.