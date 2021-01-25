25 января: новый сериал по «Игре престолов» и хомяк, который щелкает головоломки, как орешки

Доброе утро! Поздравляем всех причастных с днем студента (он же Татьянин день). А еще хотим немного вспомнить студенческую жизнь. Поделитесь в комментариях какой-нибудь интересной историей из студенческих времен. А пока вы делитесь, мы собрали для вас несколько хороших новостей. Поехали!

Почти весна. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха днем поднимется до +1 градуса Цельсия.

Телеканал HBO начал работу над приквелом «Игры престолов». Сериал будет основан на цикле новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Сериал расскажет о событиях, происходящих за 90 до лет до действий «Игры престолов». В основе сюжета экранизации — новеллы «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь», а главными героями повествования станут сэр Дункан Высокий и молодой Эйгон V Таргариен.

В компании пока не определились со сценаристами и режиссерами картины, однако, по мнению источников, компания придает большое значение приквелу, который сможет продолжить успех «Игры престолов».

С октября 2019 года HBO также занимается производством сериала «Дом дракона» по книге «Пламя и кровь» — премьера запланирована на 2022 год. Сериал сосредоточится на событиях, произошедших за триста лет до «Игры престолов», и покажет начало конца династии Таргариенов — все начнется с Танца драконов.

Финальная серия «Игры престолов» вышла 20 мая 2019 года. По данным «Левада-центра», проект HBO стал самым популярным зарубежным сериалом среди россиян.

Однако зрители и актеры, сыгравшие в сериале (например, Эмилия Кларк и Чарльз Дэнс), признались, что разочарованы финалом. В ответ на это программный директор HBO Кейси Блойс в интервью Entertainment Weekly заявил, что создатели сериала не рассматривали петицию с требованиями переснять финал всерьез.

Электронный музыкант Mujuice (Роман Литвинов) представил новый трек Rehab. Это первый сингл с предстоящего альбома Melancholium, в который войдет 13 композиций. Премьера пластинки состоится 5 марта.

Хозяева грызуна по имени Капитан Хомяк решили разнообразить его быт — и построили ему лабиринт в духе игры Portal. Помните головоломку от Valve, в которой нужно было создавать порталы в стенах и полу и переносить кубики с сердечками, чтобы продвинуться по уровню?

Вот у Капитана Хомяка почти все то же самое — только без порталов. Зато с колесами, в которых нужно было пробежаться, чтобы открыть проход или сбросить на пол кубики (с сердечками!).

В финале Капитана Хомяка ждал настоящий торт! Кстати, это не первое приключение пушистого ютьюбера: его предыдущий лабиринт был сделан в духе подземелий. Там его поджидали крокодилы, бочки с ядовитыми отходами и пол из лавы. Но и без вкусного приза в конце пути хомяк тогда тоже не остался.

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Церемония при этом изменилась из-за противокоронавирусных мер — обычных зрителей не было, только официальные лица и небольшое число гостей. Одним из этих гостей стал Берни Сандерс: он тоже выдвигался в президенты, но затем вышел из гонки. И «умиротворённое» фото политика с инаугурации разошлось по соцсетям, став основой для мемов и фотожаб. Мы собрали несколько самых забавных мемов в нашей галерее.

Хорошего дня и побольше смешных мемов!