31 августа: новая оптическая иллюзия и билеты на необычные прогулочные рейсы на самолете

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей.

Скорее бежим на улицу и набираемся витамином D. Всю неделю туляков будет ждать ясная погода, а температура воздуха прогреется до +29 градусов в понедельник. Потом будет незначительно опускаться, но солнышко-то никуда не денется!

Ученый и писатель Эндрю Стил обратил внимание подписчиков на свою любимую оптическую иллюзию. Ее особенность в том, что человек воспринимает черно-белое фото как цветное.

Он показывает, как работает эта иллюзия, на примере черно-белой фотографии, на которой запечатлены загородные дома, поле и деревья.

В своем видео он расположил в центре снимка черную точку, а насыщенность цвета на цветном варианте фотографии выкручивает на максимум. Зритель должен смотреть на точку несколько секунд, после чего у него перед глазами появляется то же самое фото, но в черно-белой версии, однако зрителю кажется, будто перед ним цветной снимок.

Эффект будет держаться до тех пор, пока вы не отведете взгляд или не моргнете.

Ученый объяснил, что этот эффект называется хроматической адаптацией. Суть в том, что зрение человека автоматически подстраивается под изменение освещения и мозг воспринимает цвета независимо от условий, восстанавливая привычный цвет объектов.

На примере другого снимка из видео Стила издание PetaPixel сделало гифку — наглядный пример:

В частности, Стил объяснил, как это работает, на примере белого листа бумаги. При холодном освещении он выглядит больше голубым, а при теплом — оранжевым. Но мозг все равно считает его белым.

Помните про ребят из Little Big и их самый вирусный клип на песню Skibidi. Так вот теперь этот ролик петербургской панк-поп-рейв-группы стал самым просматриваемым российским клипом на YouTube. Внимание на это обратило издание The Flow.

Такой рекорд Skibidi впервые поставил еще в апреле, став лидером среди российских роликов на видеохостинге с 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков. Теперь же Skibidi вновь вырвался вперед и преодолел отметку 450 млн просмотров, а трио опустилось на второе место с 436 млн просмотров. Поэтому сегодня слушаем Little Big – Skibidi.

Тайваньская авиакомпания StarLux Airlines запустила продажу билетов на прогулочный рейс, которым пассажиры смогут пролететь над соседними странами и вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает газета Taiwan News.

В авиакомпании рассказали, что все 188 билетов на рейс раскупили сразу после поступления в продажу. Вдохновившись высоким спросом, перевозчик планирует повторить такой тур снова.

Самолет вылетел 7 августа, пролетел над восточным побережьем Тайваня, затем направился в сторону Филиппин и вернулся в тот же аэропорт. Пассажиры смогли пообедать блюдами азиатской кухни, приготовленными шефом из ресторана со звездой «Мишлена».

Цена билета за трехчасовое путешествие в экономклассе составила $160. Билет в бизнес-класс, также предоставляющий возможность двухдневного отдыха в отеле, стоит $710 на двоих, добавляет Международное радио Тайваня. А вы бы хотели отправиться в подобное путешествие? Пишите в комментариях, как вам такая задумка?

Не всегда все складывается так, как мы планируем. А иногда и вовсе получается из рук вон плохо. И если в одних случаях неприятность можно списать на невезение, то в других — только на чью-то или собственную невнимательность. Мы собрали подборку снимков из соцсетей, глядя на которые, невозможно не воскликнуть: «Ну как же так-то?!».

Хорошего дня и продуктивной недели!