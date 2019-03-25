25 марта: Волшебное озеро и дар, ниспосланный с небес

Доброе утро! Между прочим, началась последняя неделя марта. Где наша весна?!)

Судя по прогнозу погоды на рабочую неделю, у нас ожидается последний аккорд зимы. Надеемся, что последний. По ночам минус и даже снег обещают:

Взбодримся?

В твиттер-аккаунте о кино Cinephilia & Beyond опубликовали видео со съемок сцены погони в фильме «Джейсон Борн» 2016 года, сделанных с помощью так называемой «русской руки». Так называют разновидность операторского крана, которая крепится на специальном автомобиле, при этом оператор управляет камерой дистанционно из салона. И производят его, между прочим, у нас в Туле!!! (Подробнее почитать об этом можно здесь).

Смотрите, как захватывающе это выглядит:

Filming Jason Bourne's epic car chase: pic.twitter.com/ZAmnEDbd3g — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) 20 марта 2019 г.

Вместо утреннего мультика.

Вышел первый трейлер фильма про Дашу-путешественницу (в оригинале — Дора). Называется «Дора и Затерянный город». Помните же эту девчушку? Главная героиня обучающего мультсериала для детей дошкольного возраста, который транслировался Nickelodeon с 2000 по 2015 год.

Смотрите, как ее «оживили»!

Сорри, пока только на английском.

Согласно сюжету нового фильма, юная Дора провела всю жизнь в путешествиях с родителями по джунглям, но вскоре настало время для другого приключения — старшей школы. Однако родители девушки пропадают, и Дора вместе со своим другом Диего и обезьянкой по прозвищу Башмачок отправляется на поиски семьи и затерянного золотого города.

Главные роли в картине исполнили Изабела Монер («Убийца 2. Против всех»), Майкл Пенья («Патруль», сериал «Нарко: Мексика»), Ева Лонгория (сериалы «Империя» и «Бруклин 9−9»), Темуэра Моррисон («Аквамен»), Бенисио дель Торо («Подозрительные лица») и Дэнни Трехо («Мачете»), который озвучил Башмачка.

Премьера в России —15 августа 2019 года.

Новости!

Просто офигительная история произошла в Небраске. Двое местных жителей целый день занимались полезностями: убирали мусор, оставшийся после разлива реки Платт. Закончив, приятели направились к своей машине — и по пути обнаружили грязный холодильник. Внутри был «дар, ниспосланный с небес» (так это назвали сами мужчины): банки с ледяным пивом! Друзья выпили по парочке, вознаградив себя за труды нелегкого дня. И, как водится, сделали пару фоток и опубликовали чудесную историю в соцсетях. И тут — та-дааам! — объявился владелец холодильника, у которого сокровище буквально уплыло из-под носа). Мужчины пообещали вернуть ему ценную находку. Кстати, выяснилось, что для холодильника это уже не первая чрезвычайная ситуация: в 2007 году он пережил пожар в доме. Интересно, в тот раз он тоже сумел сохранить содержимое ледяным и пригодным к употреблению?..

В Китае начали тренировать первую клонированную полицейскую собаку — трехмесячного щенка по кличке Куньсюнь. Это клон семилетней собаки породы Куньминская овчарка по имени Хуахуанма, считающейся одной из лучших в полиции Китая (с 2013 года она помогла полиции раскрыть 12 убийств и 20 крупных уголовных дел, а в 2016 году получила награду «Бюро общественной безопасности Китая»). Исследование показало, что ДНК двух животных совпадает на 99,9%. Ожидается, что благодаря такому генному сходству на тренировку новой полицейской собаки потребуется гораздо меньше времени. Так, например, дрессировка собаки до уровня Хуахуанма занимает от трёх до четырёх лет и стоит около 500 тысяч юаней. А вот Куньсюнь, как ожидается, сможет приступить к служебным обязанностям уже через десять месяцев обучения. И, конечно, сэкономить немалые средства. Правда, стоимость самой операции клонирования не разглашается. На фото — «прототип» (Хуахуанма; на первом снимке) и клон (Куньсюнь, на двух других фото). Милота, да?

Тем временем в Японии… Компания Dentsu Creative X Inc. представила новый девайс, который создан специально для отцов, которые хотели бы принимать активное участие в кормлении младенцев. Устройство, выполненное в форме женской груди, было презентовано на выставке в Остине, штат Техас. Искусственная грудь была создана в надежде подключить к кормлению младенцев как можно больше отцов. В нее можно залить сцеженное молоко или смесь (резервуар с жидкостью размещается в одном из «отделений» груди, на конце другой расположена соска). По словам создателей девайса, они выполнили его именно в форме груди после консультаций с педиатрами и бебиситтерами — они сообщили, что во время кормления дети любят трогать материнскую грудь, поэтому им было важно сделать устройство именно анатомической формы. Мы-то, конечно, все это давно знаем благодаря знакомству с семейством Факеров…)))

Необычная музыкальная пауза.

Похоже, у котика, главного героя ролика ниже, очень хороший музыкальный слух. И он не выносит, когда его хозяин плохо поет. А может, киса просто фанат группы Queen и не терпит коверкания хитов любимых Фредди и Ко. В любом случае, очень забавно. Хозяин наказан на отсутствие голоса и слуха:

А теперь кое-что интересное для киноманов.

Пользователь Reddit под ником LundgrensFrontKick потратил месяц своей жизни на изучение фильмов с Бредом Питтом на предмет проверки теории: якобы, фильмы, в которых его персонаж много ест, лучше выступают в прокате и больше ценятся зрителями, чем остальные.

И представляете, реально доказал справедливость утверждения! Для этого он разбил фильмы с Питтом на три группы: где актер ничего не ест, где он съедает менее 200 калорий и где съедает более 200 калорий. Согласно его расчетам, средняя оценка на сайте IMDb и сборы в американском прокате фильмов из первой группы — 6,9 балла и 68 миллионов долларов, из второй — 6,8 балла и 110 миллионов долларов, а из третьей — 7 баллов и 143 миллиона долларов.

LundgrensFrontKick выяснил, что на экране Брэд Питт съел в общей сложности 4986 калорий. Больше всего — 495 калорий — он потребил в фильме «Человек, который изменил все», где исполнил роль тренера бейсбольной команды, который, как сказано в исследовании, заедал стресс. «Интервью с вампиром», где герой Питта питался кровью, занял второе место с 450 калориями, а «Одиннадцать друзей Оушена» стали третьими (448 калорий).

Лучшие сцены еды, по мнению автора, — в «Одиннадцати друзьях Оушена», боевике «Мистер и миссис Смит» и военной драме «Ярость». Чаще всего на экране Брэд Питт ест индейку (так было в «Трое», «Загадочной истории Бенджамина Баттона», «Параллельном мире», «Настоящей любви» и «Легендах осени»).

Ловите подборку фильмов с жующим Бредом Питтом. К завтраку, ребят!)

В красивейшей галерее — последствия сильных мозоров, которые ударили в этом году по США. На озере Мичиган образовались шельфовые ледники — ледяные холмы, появившиеся из-за волн, разбивавшихся о существующие ледяные нагромождения. С приходом потепления лёд начал ломаться, образовывая причудливые узоры, которые немедленно привлекли внимание фотографов — профессионалов и любителей. Береговая охрана США даже была вынуждена напомнить, что лёд в это время года следует рассматривать только издалека, так как опасно стоять или ходить по его неустойчивой поверхности.

Красота невероятная. Как будто где-то здесь должна жить Снежная королева (ну или колдунья из Нарнии):