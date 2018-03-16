16 марта: Про суперспособности диснеевских принцесс

Доброе утро! Наконец-то эта бесконечная неделя подходит к концу. Всегда так тяжело даются полные рабочие недели после удлиненных уик-эндов… Ура пятнице!

На этих выходных нас ждут выборы президента! Как говорится, на всех экранах.=) Чем еще себя занять в этот уик-энд? Ответ на этот вопрос найдете в специальном обзоре от Myslo:

Пару слов о погоде: опять зима. Да настоящая, такая, какую мы в декабре-январе-феврале не всегда наблюдали:

Супер-достижение!

Американские специалисты создали робота, который смог собрать кубик Рубика всего за 0,38 секунды. Это рекордное время, хотя на данный момент оно официально не подтверждено (рекорд принадлежит роботу Sub1 Reloaded производства Infineon и составляет 0,64 секунды).

Кстати, не все кубики выдержали такую скорость робота. Вот что случилось во время одного эксперимента:

Человеку, чтобы собрать кубик Рубика, требуется, конечно, куда больше времени. Настоящий рекорд принадлежит 15-летнему американцу Патрику Понсу и составляет 4,69 секунды.

Красоты этому дню! Срочно!!!

Недавно в Нью-Йорке прошёл фестиваль New York City Drone Film — видео, снятых с помощью дронов. Организаторы мероприятия выбрали победителей в номинациях: «Экстремальные виды спорта», «Новости и документальные фильмы», «Пейзажи и архитектура», «Рассказ», «Шоурил», «X-Фактор» и других.

Для нас уже отобрали самые живописные кадры роликов из разных номинаций:

И все-таки отдельно и полностью — пейзажные ролики, снятые с дронов и заслужившие овации на фестивале. Фантастически круто:

Новости!

В 1/8 финала Лиги чемпионов между стамбульским «Бешикташем» и мюнхенской «Баварией» (матч проходил вечером 14 марта) случился курьезный эпизод: на 51-й минуте матча на поле выбежал красивущий рыжий кот. Судья даже приостановил игру. Котейка покрутился у углового флажка, а затем «разрешил» себя поймать. Теперь «Бешикташ» из-за этого эпизода ждет дисциплинарное наказание. В сети уже шутят, что надо запретить коту посещать матчи «Бешикташа» на 2 года (если кто не в курсе, так обычно наказывают футбольных болельщиков за различные нарушения правил поведения на стадионе).

В бельгийском баре The Beer Wall на каждый пивной бокал поставили сигнализацию, чтобы посетители не растаскивали их «на сувениры». По словам владельца бара, на такие меры пришлось пойти из-за постоянных потерь — каждый год посетители (среди которых немало туристов) воруют у паба четыре тысячи кружек. «Почему-то клиенты думают, что если они заказали выпивку, то бокалы идут в подарок», — добавил он. Система безопасности обошлась бару в 4 тысячи евро.

И классная видеозарисовка из Бостона. Там из-за сильной метели в снегу застрял полицейский автомобиль. Офицер зашел в ближайший паб, попросить о помощи. На выручку к сражу порядка поспешила «принцесса Эльза» (героиня «Холодного сердца»), которая в одиночку вытолкала машину. Диснеевские принцессы — они такие!.. В горящую избу войдут, коня на скаку остановят, машину на руках вынесут:

Кому нужны принцы, когда есть такие принцессы?!))

P.S. Роль принцессы в ролике исполнил 37-летний адвокат Джейсон Триплетт. Говорит, из-за метели ему было грустно и одиноко, поэтому он переоделся в Эльзу и пошел искать приключения...

Танцуем в честь пятницы!

Недавно Тейлор Свифт выпустила новый клип — на песню Delicate. По сюжету видео, Тейлор внезапно становится невидимой и начинает делать всё, что ей захочется. В первую очередь — танцует, причем довольно забавно. Смотрим и зажигаем вместе с Тейлор:

Кое-что для вдохновения.

Создатель сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан и Илон Маск смонтировали запуск Falcon Heavy с Tesla на борту в один вдохновляющий трейлер «новой главы в истории человечества». Под музыку Дэвида Боуи, разумеется:

В галерее — творчество иллюстратора и художницы Марии Тиуриной из Лондона, которая превращает в забавных и милых персонажей обыкновенные овощи и фрукты.

«Мне повезло: я живу недалеко от одного из самых лучших магазинов овощей и фруктов в городе. Каждую неделю стараюсь наведываться туда и покупать что-то новенькое. Нахожу интересный фрукт или овощ и рисую героя, напоминающего его. Все просто!» — рассказывает Мария.