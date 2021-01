13 декабря: зажигательные танцы роботов и «Симпсоны» в стиле советских мультфильмов

Новый день, новое доброе утро! А чтобы ваш день был еще лучше, мы собрали для вас только хорошие новости. Поехали!

А он все идет. Сегодня в Туле днем пройдет небольшой снег, а столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Два андроида Atlas, робопес Spot и робот на колесах Handle, созданные в Boston Dynamics, впервые собрались вместе, чтобы станцевать.

В качестве музыкального сопровождения они выбрали хит шестидесятых годов Do You Love Me группы The Contours.

Сначала в кадре появляются два робота Atlas, позже к ним присоединяется Spot, а в конце выходит и Handle.

По отдельности роботы Boston Dynamics танцевали и раньше, но все вместе собрались впервые.

Сегодня снова немного ностальгии и меланхолии. Сегодня слушаем Whitney Houston - I Will Always Love You.

Художник и сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов ко дню рождения «Симпсонов» нарисовал героев сериала в стиле советских мультипликаторов — авторов «Жил-был пес», «Приключений капитана Врунгеля» и «Следствие ведут Колобки».

Некоторые художники стараются добиться в своей работе такой реалистичности, что их картины не отличить от фотографий. Так вот, сегодня мы вам расскажем совсем не про такого художника. Австралиец по имени Кори рисует портреты знаменитостей шариковой ручкой, и получается, прямо скажем, ужасно. Но в этом вся суть! Смотрите сами.

Хорошего дня и позитивного настроения!