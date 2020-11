20 ноября: игра – найдете слоника, спрятавшегося от вас в блоге?

Доброе утро! Радуетесь ли вы пятнице так, как радуемся ей мы? Если да (а как может быть иначе?), то мы собрали парочку хороших новостей, чтобы сделать этот день еще лучше. Поехали!

Ну все, пришла настоящая зима. Сегодня в Туле пасмурно и до -3 градуса. А в субботу и воскресенье уже стоит ожидать снег.

Каждый год жители Нью-Йорка любуются на живую рождественскую елку на площади у Рокфеллеровского центра — она считается главной елкой в городе. Обычно туда привозят пышные и красивые деревья.

Однако в этом году при транспортировке праздничной ели что-то пошло не так. Поэтому теперь на площади стоит слегка побитая и облезлая ель.

Ньюйоркцы принялись шутить, что так даже лучше. В конце концов, дерево отлично отражает весь 2020 год. Но рождественское чудо все-таки случилось: рабочие, устанавливавшие ель, нашли среди ветвей маленького североамериканского мохноногого сычика.

Птица, судя по всему, провела там три дня без еды и воды, пока дерево везли в Нью-Йорк. В общей сложности сыч преодолел почти 300 километров. Птицу отвезли в специализированный центр спасения животных. Там ее напоили, накормили мышами и отогрели.

Осмотр ветеринара показал, что с сычом все в порядке — к счастью, обошлось без переломов. Совсем скоро Рокфеллер (а именно так его и назвали) окончательно поправится и тогда его выпустят на волю.

За прошедшие 45 лет стиль австралийской группы не изменился ни на йоту — это все тот же слегка утяжеленный рок-н-ролл, окончательно канонизированный еще в 1980-м на альбоме «Back in Black». Но «Power Up» все же важен как доказательство жизни всем смертям на зло. Последние годы AC/DC преследовали и болезни, и потери, и даже проблемы с законом — поэтому возвращение в форму в 2020-м, да еще и в максимально возможном золотом составе, дорогого стоит. Сегодня слушаем AC/DC - «Shot In The Dark».

Жители провинции Чиангмай на севере Таиланда повстречали в поле голодного слоненка. Тот как раз решил подкрепиться чужим сахарным тростником. Заметив людей, слоненок спрятался за столбом. Видимо, малыш совсем забыл, что он, пусть и маленький, но все равно слон.

Местные жители посветили на него фонариками и сфотографировали. Все это время слоненок стоял смирно и не шевелился, надеясь, что люди ничего не заметят. В конце концов они ушли, а слоненок, будем надеяться, смог спокойно поужинать.

Бонус

Слоны ну просто обожают сахарный тростник!

Возможно, кому-то кажется, что между советскими и голливудскими фильмами совершенно нет ничего общего. Однако есть человек, который готов поспорить с этим мнением. Иллюстратор из Казани с ником Klod Mande создаёт абсолютно безумные коллажи, в которых помещает зарубежных актёров в реалии советского и российского кино и наоборот. У него получается своя отвязная и крутая киновселенная!

Хорошего дня и снежных выходных!