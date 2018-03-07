7 марта: С праздником прекрасных дам!

Доброе утро! Впереди нас ждут чудесный весенний праздник и длиннющие выходные! Уррраааа!!!

О погоде на четырехдневный уик-энд: весна опаздывает, зима решила задержаться. Где она была на Новый год, не объясняет. Приходится радоваться вот такому вот 8 марта:

Видео в тему: сотрудники Московского зоопарка сняли, как снежный барс зовет весну. Впору уже тоже так подвывать:

Трогательная реклама к 8 Марта от Mail.Ru Group:

«Чего хотят мамы?»

Мы каждый год благодарим мам за их любовь, терпение и мудрость. Мы готовим подарки, пишем поздравления, делаем сюрпризы. Но чего же они ждут на самом деле?

— Мы являемся крупнейшим холдингом по мобильной аудитории — и предлагаем отложить телефон и подарить свою любовь лично. Ведь длинные выходные, на самом деле, для этого и созданы, — объясняет Mail.Ru Group.

А теперь взбодримся с еще одним примером рекламы. На этот раз - промо Чемпионата мира по футболу, до старта которого осталось 100 дней. В ролике известные футболисты от 32 стран, среди которых Карлес Пуйоль, Диего Марадона, Роналдо и Форлан, набивают мяч — всего ровно 100 ударов. Пссс, там в конце наш президент с мячиком играет:

Новости!

В январе жительница Австралии Тоня Иллман нашла на пляже красивую бутылку с выгравированной надписью и посланием, брошенную в море 132 года назад. После нескольких месяцев изучения оказалось, что это послание является старейшим из когда-либо найденных в мире. Записка датирована 12 июня 1886 года: в ней написано, что бутылку бросили в воду с исследовательского корабля «Паула» в ходе эксперимента. В послании попросили нашедшего записку обратиться за дополнительной информацией в немецкую морскую обсерваторию в Гамбурге. И Тоня Иллман вместе с австралийскими музейщиками обратилась: в Германии нашли судовой журнал «Паулы», где написано, что 12 июня 1886 года капитан корабля выбросил за борт бутылку с посланием. Дата, координаты, даже почерк — всё совпало. Бутылку выбросили в юго-восточной части Индийского океана. По мнению экспертов, через год после запуска послание достигло берегов Австралии, где и осталось лежать, пока его не нашла Иллман. За 69 лет эксперимента морская обсерватория выкинула в море тысячи посланий, но вернули только 662. Последнее нашли в 1934 году в Дании.

Еще один "привет из прошлого", на этот раз еще более далекого. Не так давно был опубликован папирус, написанный на древнегреческом языке примерно в 202-178 годах до нашей эры. И представляете, в нем рассказывается история про спасение котика! Вот так, уж сколько лет прошло, а мы все те же. Автор папируса, некий Оннофрис, профессиональный бальзамировщик, обращается с официальным заявлением на имя эпистата (государственного чиновника) деревни Танис в Фаюмском оазисе. В нем он описывает следующие события. У него дома родились котята, но их мать от них отказалась. Тогда Оннофрис попытался отдать их в храм богини-кошки, Бубастейон, но вышло так, что как раз в это время служители храма были заняты другими делами. Оннофрис вернулся с котятами домой, откуда их немедленно утащил какой-то кот. Оннофрис кинулся за ним, громко призывая на помощь, и собравшимся с трудом удалось отбить одного котенка живым, а остальные, видимо, при этом погибли. В итоге Оннофрис оставил всех котят у дверей храма — живого там выходят и оставят жить, а мертвых мумифицируют. Среди тех, кто помогал Оннофрису ловить кота и отбирать у него котят, был и деревенский секретарь Фасис. Оннофрис поспешил заручиться его свидетельством, а затем написал свое заявление на папирусе с отчетом обо все произошедшем, чтобы эпистат подписал его и, видимо, таким образом обезопасил Оннофриса от наказания за случайную смерть котят (за это полагалась смертная казнь). Из текста видно, что Оннофрис очень обеспокоен и старается оправдаться.

И еще одна история о спасении котика, на этот раз из современности. Жительница Великобритании Эмили Уиттон, спасая котёнка, забралась на 20-метровое дерево и… не смогла спуститься обратно. Прибывшим на место пожарным пришлось вызволять не только котика, но и отважную спасательницу. К счастью, все закончилось хорошо. На фото спасенные Эмили и 13-месячная Белла позируют вместе с настоящими героями истории:

Музыкальная пауза!

В честь наступающего праздника — песня про любовь. Любовь и весна — они ведь всегда вместе!

Итак, новый клип от группы «ДДТ» — песня «Любовь не пропала»:

Новость для киноманов!

Студия Disney выпустила тизер-трейлер фильма «Кристофер Робин» режиссера Марка Форстера. В картине рассказывается про повзрослевшего Кристофера Робина, который вновь встречает Винни-Пуха и его друзей. Винни в этом ролике выглядит весьма потрепанным.

Вот оригинал трейлера, где вы можете заценить хрипатость Винни (его озвучивает Джим Каммингс):

А это его дублированная версия:

В галерее — картины американской художницы Келли Римтсен о современной женственности.