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Утро в Туле
10 апреля: новый модный тренд платья-подушки захватывает планету

10 апреля: новый модный тренд платья-подушки захватывает планету

Доброе утро! Наконец-то пятница. Ура! Надеюсь, у всех хорошее настроение. Если нет, мы поднимем его с помощью хороших новостей. Поехали!

 

В пятницу, выходя из дома, не забудьте зонтик. Синоптики обещают небольшой дождь. А в выходные даже будет проглядывать солнышко, но немного похолодает до +7 градусов.

 

Девушка из Швеции по имени Фиро сфотографировалась в подушке и случайно стала звездой Instagram. Она превратила лиловую подушку в платье с помощью черного ремня. Образ Фиро дополнила сумкой и кроссовками.

«Образ дня», — прокомментировала девушка, после чего ее публикация с хештегом #quarantinepillowchallenge стала вирусной. Посмотрите, как этот челлендж захватил социальную сеть.

А как вы развлекаетесь на самоизоляции? Расскажите об этом в комментариях.

 

Новичок на музыкальном олимпе Omar Apollo недавно выпустил трек Imagine U, который уже штурмует топ-листы известных стриминговых сервисов. Послушайте и вы новинку.

 

В соцсетях набирает популярность «антихандрический» флешмоб под хештегом #изоизоляция. Его участники, сидя дома на карантине, косплеят работы известных художников. А что у них получается, смотрите в нашей галерее.

Всем хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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