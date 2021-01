29 января: огромный кроссворд, SMM для королевы Елизаветы II и совсем небезопасный инстаграм ребенка

Доброе утро! Закончилась рабочая неделя, а с ней незаметно пролетел январь. Но не время унывать, а время веселиться и читать хорошие новости. Поехали!

И все-таки будет снег. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха опустится до -4 градусов. Такую же погоду стоит ожидать и на выходных. Поэтому берите коньки и вперед кататься!

Давным-давно, более 10 лет назад, житель Канзаса подшутил над родителями, которые в то время увлекались кроссвордами. Он подарил им огромный кроссворд размером 213 на 213 сантиметров, состоящий из 90 тысяч квадратов для 28 тысяч слов (якобы самый большой в мире). В комплекте шла 100-страничная брошюра с вопросами.

Подарок так и лежал без дела, пока не наступил 2020 год, а вместе с ним и карантин. Родители сидели дома и скучали. Где-то в апреле они вспомнили про гигантский кроссворд — и приступили к работе.

Все оказалось немного проще, чем можно было представить. Как выяснилось, монструозный кроссворд на самом деле разделен на девять равных частей. Однако фрагменты все равно с трудом помещались на стол, где супруги весь год отгадывали кроссворды. На все про все ушло около 10 месяцев.

В январе 2021-го родители представили сыну свою работу — и пошутили, что теперь ему, в свою очередь, предстоит проверить ответы. Сын не растерялся: сказал, что вскоре непременно этим займется, а сам принялся искать самое большое в мире судоку.

Sia показала анимационную пародию на старый мультфильм Red Hot Riding Hood (там, где волк сходил с ума по сексапильной певичке Red). Роль волка по сюжету досталась афробит-королю Burna Boy. Выглядит все это довольно бюджетно, да и сам трек Hey Boy из предстоящего саундтрек-альбома Music: Songs from and Inspired by the Motion Picture нас не впечатлил. Сегодня слушаем Sia — Hey Boy feat. Burna Boy.

На сайте Букингемского дворца появилась вакансия помощника старшего сотрудника по коммуникациям, в обязанности которого входит в том числе ведение соцсетей.

Королевский дворец ищет кандидата с высшим образованием и опытом администрирования сайтов или социальных сетей. Соискатель должен уметь работать с видеоматериалами, хорошо фотографировать, разбираться в дизайне, обладать навыками копирайтинга и SMM, а также быть креативным. От кандидата требуется умение использовать аналитику соцсетей, чтобы оценивать вовлеченность аудитории.

В задачи помощника старшего сотрудника по коммуникациям входит ведение официальных аккаунтов Букингемского дворца, создание постов и видео, продвижение контента и королевских инициатив.

В свою очередь Елизавета II может предложить оклад в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год (2,7 млн рублей) плюс льготы. Всего в неделю будет 37,5 рабочих часа.

Инженер Кенни Деусс из бельгийского Антверпена раз в неделю остается дома и присматривает за своей годовалой дочерью, пока мама находится на работе. Устав от бесконечных просьб подруги присылать фотографии, подтверждаюшие, что ребенок в порядке, мужчина завел для этих целей инстаграм-аккаунт.

«Когда у нас родилась дочь и моей девушке пришлось вернуться на работу, она все время просила меня отправить фотографию дочери, чтобы она знала: Аликс в безопасности. Тогда я решил сделать из этого кое-что забавное», — приводит The Daily Mail слова Деусса.

Однако заботливый отец лишь частично прислушался к просьбам подруги, решив, что публиковать фотографии, изображающие дочь в самых опасных и пугающих ситуациях, намного веселее.

В ответ на вопрос одного из пользователей Деусс сказал, что все фотографии с Аликс сделаны в фотошопе и девочка никогда не находилась в опасной ситуации при создании фотографий.

