24 августа: надувной купальник и банда бабуинов с бензопилой и ножами

Доброе утро! Начинаем новый прекрасный день вместе с хорошими новостями. Поехали!

Почувствуй приближение осени. Все чаще Тулу станут посещать дожди, а температура воздуха начнет медленно ползти вниз. Пора расчехлять осенние вещички.

Дизайнер из Испании SiiGii придумали (SiiGii не причисляет себя к какому-либо гендеру и употребляет по отношению к себе гендерно-нейтральное местоимение they) костюм, который позволяет купаться и дрейфовать на поверхности воды людям, у которых есть аллергия на солнечные лучи.

Костюм состоит из латекса и закрывает все тело, кроме пальцев ног, ладоней и лица (последнее защищает от солнца козырек). У изделия есть несколько надувных частей, которые превращают его в подобие надувного матраса для плавания: благодаря им носитель может спокойно покачиваться на волнах.

У SiiGii выявили аллергию на солнечные лучи в 11 лет, и с тех пор художница работает над способами, как защититься от солнца, — так родился проект S.A.D: Sun Allergy Diaries. «Никогда раньше у меня не получалось расслабиться и полежать под солнцем, покачиваясь на волнах. Пришлось придумать что-то, что подарило бы мне такую возможность», — рассказывает SiiGii о новом костюме. По мнению SiiGii, латексный костюм позволит людям с такой же особенностью получить новый опыт, ранее им недоступный.

Другие работы из проекта можно посмотреть на сайте SiiGii.

Певица и обладатель музыкальной премии Yuna-2020 Луна (Кристина Герасимова) выпустила клип на песню Fata Morgana, заглавный трек с нового EP исполнительницы. Попрощавшись с важными для себя темами на прошлом альбоме, Луна теперь говорит о любви иронично и свободно одновременно. Текст Fata Morgana она называет абстрактной историей о чувствах как о многослойном мираже «над глубинами моря». Сегодня слушаем Луна - Fata Morgana.

Бабуины в сафари-парке Ноусли (Knowsley) известны тем, что грабят автомобили туристов. Животные уже научились отрывать стеклоочистители и зеркала, а теперь их заметили с ножами и бензопилой, сообщает the Sunday Times.

Причины такого поведения бабуинов неизвестны. Работники аттракциона в Мерсисайд предполагают, что кто-то вооружил обезьян «для смеха» посетителей. Другие думают, что любопытные животные просто обчистили какой-то ящик с инструментами.

О проказах обезьян в Ноусли ходят легенды, механик из Сэйла рассказал the Daily Mail, что знает двух клиентов, «которые стали жертвами этих бабуинов».

В пресс-службе сафари-парка слухи не подтвердили, а историю про ножи и бензопилу назвали «городским мифом», но напомнили, что посетителям запрещено выходить из автомобилей, пока они находятся на территории парка.

Сафари-парк Ноусли открылся для посетителей 15 июня после того, как правительство сняло часть коронавирусных ограничений.

Солнышко летом может показаться настолько заманчивым, что в голову невольно закрадывается идея о том, чтобы провести под ним целый день от рассвета до заката. Но не стоит забывать о том, что за таким весельем последует неминуемая расплата в виде обгоревших плеч и носа, которым вряд ли поможет даже сметанка. Помочь избежать этого может солнцезащитный крем, но если забыть о нём, то последствия этой ошибки могут быть самыми что ни на есть плачевными.

Хорошего дня и продуктивной недели!