10 октября: Незабываемый шрифт и принцессы криминала

Доброе утро, друзья! Ох, только среда, а уже так хочется, чтоб если не суббота, то хотя бы пятница… Силой воли поднимаем себя из уютной теплой постельки — нас ждут великие дела!

Сегодня нас наконец-то ждет обещанное потепление. Днем до +14 и солнышко — красота!

Начнем с вот такого видео.

У берегов Австралии в защитных сетях от акул застрял китенок. Его мама была рядом, пыталась помочь детенышу, но безуспешно. К счастью, вовремя подоспели спасатели — они сумели распутать сетку и освободить китенка. Все работы проводились под бдительным контролем обеспокоенной мамы:

Хорошо, когда все хорошо кончается!

«Вкусный» рекорд к завтраку.

Жители японского города Сока установили новый рекорд Гиннеса, выложив гигантскую «Мону Лизу» из рисовых крекеров «сэмбей». На создание изображения ушло два дня и 24 000 печенек семи разных цветов. Картина достигла 13 метров в высоту и девяти — в ширину. После того, как члены комиссии Книги рекордов Гиннеса зафиксировали достижение, репродукцию разобрали и съели.

Новости.

Австралийские учёные и психологи создали шрифт, который помогает лучше запоминать текст. Он выглядит как будто «незаконченным». Скачать его можно здесь — sansforgetica.rmit. Один минус — с кириллицей не работает.

«Макдоналдс» планирует открыть в Москве «Университет гамбургерологии» (Hamburger University) до конца 2019 года. Сейчас у компании есть центр обучения на Красной Пресне, на его основе и готовятся создать университет после получения всех необходимых документов и сертификатов. Учить будут ресторанному бизнесу. Выпускники «Университета гамбургерологии» смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России. По окончании обучения студенты будут получать соответствующий диплом. В Великобритании и США программы Hamburger University признаются высшими и средними учебными заведениями к зачету для получения ученой степени. Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае.

Компания Warner Bros., которая снимет фильм «Барби», начала искать новую актрису на главную роль. Первоначально героиню должна была сыграть Эми Шумер, потом вместо неё была выбрана Энн Хэтэуэй. Но теперь стало известно, что сейчас идут переговоры с Марго Робби — кажется, она больше всего похожа на Барби и идеально подходит на эту роль. Планируется, что Робби не только станет главной звездой фильма, но ещё и спродюсирует картину. По сюжету картины, Барби живёт в стране Барбиленд, но её оттуда выгоняют, потому что не считают девушку достаточно идеальной. Так героиня попадает в реальный мир, в котором освоиться будет не так уж просто… Премьера фильма назначена на 2020 год.

Музыкальная пауза!

Ютубер Roomie мастерски пародирует голоса звезд. Вот, взгляните на это: 1 парень, 43 голоса. Круто, а?

Красоты этому дню!

Недавно в США прошел запуск ракеты Falcon 9. Первая ступень успешно вернулась на космодром в Калифорнии. Предлагаем посмотреть таймлапс запуска ракеты с Земли — это ооочень красиво!

Кажется, диснеевские принцессы -это вечный источник вдохновения для сотен художников по всему миру. Кажется, мы уже миллионы их вариантов видели! И вот кое-что новенькое. Астор Александр из Калифорнии нарисовал серию иллюстраций, в которых принцессы попали в таинственный жанр — нуар! Девушки внезапно для себя оказались в криминальном мире, но, судя по рисункам, чувствуют они себя вполне уютно.