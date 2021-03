16 марта: школьница получила открытку от королевской семьи и найдена «тайная комната» в Нью-Йорке

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день с порции пробуждающего напитка и пары хороших новостей. Поехали!

Ну, хотя бы без дождя. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха днем поднимется до +1 градуса.

Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсо обнаружила в своем доме тайную комнату, вход в которую был прикрыт зеркалом в ванной.

Хартсо решила поделиться открытием со своими подписчиками, опубликовав серию из нескольких видео. Чтобы посмотреть их все, нажмите на картинку.

В первом ролике она рассказывает и демонстрирует, как сначала обнаружила в ванной комнате непонятный сквозняк, который заставил ее проверить зеркало.

Далее Саманта позвала друзей, и они засняли, как она залезает в небольшой проход за зеркалом и исследует секретное помещение (которое оказалось целой квартирой), вооружившись молотком и фонариком.

По словам Саманты, она совсем не знала о существовании тайной квартиры в собственном доме.

Судя по всему, квартира была заброшена в середине строительства. Единственными «признаками жизни», как выразилась Саманта, были мешки для мусора и бутылка с водой, лежащие на полу.

Комментаторы в шутку посоветовали Хартсо воспользоваться ситуацией и начать сдавать обнаруженное помещение.

В мае Энни Кларк возвращается после длительного затворничества с шестым альбомом «Daddy?s Home» — он посвящен освобождению ее отца, который провел девять лет в тюрьме за махинации с ценными бумагами. Премьерный сингл отдает гламурным флером 1970-х, вызывая отчетливые ассоциации с Дэвидом Боуи и, конкретно, с песней «Fame». Сегодня слушаем St. Vincent - Pay Your Way In Pain.

Школьница из Нижнего Новгорода Мария Неклюдова в декабре отправила членам британской королевской семьи письма с поздравительными открытками. 8 марта девушка получила ответ от герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт. Об этом сообщает «Нижегородская правда».

Девушка призналась, что всегда интересовалась жизнью королевской семьи. Поэтому, когда она узнала, что им можно послать открытку, начала поиски правил написания и отправки письма, а также точные адреса получателей.

5 декабря школьница вместе с письмами отправила поздравительные открытки, которые нарисовала сама. «Я писала что-то более личное. Например, герцогу и герцогине Кембриджским я написала достаточно большое письмо про то, как мне нравятся их семейные отношения и то, что они занимаются благотворительностью. Для меня это действительно важно», — призналась Неклюдова.

Ответ пришел спустя 2,5 месяца. Девушка переживала, что она «что-то неправильно указала или слишком фамильярно написала». Однако 8 марта Неклюдова получила открытку с подписью и фотографией семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В послании герцог и герцогиня Кембриджские поблагодарили девушку за письмо и пожелали ей счастливого Нового года.

Сейчас девушка надеется получить ответы и от других адресатов — Елизаветы II и принца Филиппа, принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, а также от принцесс Беатрис и Евгении.

А вы бы хотели получить письмо от королевской семьи? Расскажите об этом в комментариях.

Если в каждом маленьком ребёнке есть по 200 грамм взрывчатки, то абсолютно все питомцы без исключения могут похвастаться как минимум килограммом дурашливости. А в некоторых кошках и собаках объёмы шалостей и озорства могут превышать 50% их веса! Естественно, хозяева не упускают возможности сделать фотографии своих любимцев в моменты, когда они выглядят так, будто у них сбились все настройки. В итоге все могут увидеть, насколько забавно выглядят «сломавшиеся» собаки и кошки.

Хорошего дня и взрывного настроения!