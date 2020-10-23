23 октября: бургер без всего и новое осмысление мема This is fine

Доброе утро, любимые портальцы! Наконец-то наступила пятница, которую мы все так ждали. Заряжаемся позитивом на предстоящие выходные и читаем только хорошие новости. Поехали!

Оставайтесь дома и готовьте пироги. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +14 градусов. Правда в уик-энд погода не сильно изменится: также будут идти дожди и потепления ждать не стоит.

Канадка Кейт Пул решила побороть похмелье с помощью бургера из одного небезызвестного ресторана быстрого питания. По словам мужа, Пул — из тех людей, кто вечно убирает из бургеров классические ингредиенты вроде огурцов или лука. Так она поступила и в этот раз, но, кажется, слегка перестаралась. Пул заказала гамбургер без булочки, горчицы, лука, огурцов и котлеты. Бургер ей в итоге доставили. Но все, что от него осталось — это кетчуп… И так как его не на что было намазывать, в коробку просто положили два пакетика кетчупа. И все. При этом Пул заплатила за эти пакетики как за полноценный бургер.

Вывод: алкоголь вредит вашему здоровью. Но если вы все-таки решили употребить что-нибудь горячительного, то не переусердствуйте).

Странные танцы на карантине. Трек не для шумных дискотек, но для вынужденных социопатов. Сегодня слушаем James Blake – Before.

Жительница штата Индианаполис поделилась в Twitter фотографией дома своего соседа.

До конца неясно, то ли тот уже готовится встречать Хеллоуин, то ли просто решил выразить свое отношение к происходящему в 2020 году. Мужчина украсил свой дом декорациями с отсылкой к мему This is fine.

Причем у этих декораций есть два режима: днем в окне виден нарисованный огонь и надпись This is fine, размещенная над оконным проемом, а ночью вся инсталляция подсвечивается и между языками картонного пламени появляется главный герой мема — собака в шляпе.

В комментариях отметилась девушка, которая рассказала, что подобные декорации украшают ее дом с апреля.

Однако мем настолько хорошо подходит к происходящему, что украшения фасада дома ей показалось мало:

Как часто мы покупаем какие-то вещи под эгидой того, что нам они крайне необходимы, а после попросту забываем о них, или теряем к ним интерес? Пара-тройка таких покупок найдётся у каждого. Однако порой нам на глаза попадаются невиданные прежде предметы, о необходимости которых мы и вовсе не задумываемся. Мы просто хотим ими владеть! А вы бы хотели заиметь себе что-нибудь из нашей подборки? Делитесь своими желаниями в комментариях.

Хорошего дня и теплых выходных!