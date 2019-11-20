20 ноября: бесплатный дом в Корее за нового школьника

Бодрое утро! Или не очень? Проснуться поможет зарядка, ну и сама мысль о том, что уже среда, рабочая неделя почти прошла. Просто повторяйте за ним.

Крутой дед pic.twitter.com/kOdWLl0Jxm — Like Blog: НОВОСТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (@LikeBlogRU) November 19, 2019

Одевайтесь теплее. Синоптики обещают к обеду снег, а к вечеру сильный мороз до – 13.

Аппетитное видео прямо к завтраку. И да, все объекты в нем съедобны.

А теперь к утренним новостям. Деревенская школа в Южной Корее нестандартно подошла к проблеме нехватки учеников. Для привлечения новых детей школьное руководство планирует выдать бесплатное жилье двум любым семьям, которые согласятся переехать в сельскую местность. Местные власти выделили место для постройки двух частных домов на территории школы.

Еще один пример щедрости. Работник ресторана быстрого питания «Макдональдс» на протяжении двух лет тайно подкладывал по одному дополнительному наггетсу во все заказанные порции. Блогер из Канады признался в этом в своем Твиттере.

Интернет пользователи восхитись бескорыстным поведением юноши, назвав его героем, а сам он сменил в соцсети статус на «Робин Гуд из мира наггетсов». Правда, кроме народного признания у блогера, по его словам, остался долг перед «Макдональдсом» на 1600 долларов за лишние наггетсы.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Alyona alyona про суп и еще несколько странных эпизодов.

В галерее сегодня милота – детеныши животных.