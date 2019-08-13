13 августа: свадьба на глубине 32 метра и беспилотный катафалк на базе Lada

Доброе утро! Очень хотелось бы встретить утро так.

За окном сегодня дождливо, но тепло. А это уже радует.

Начнем день на романтической ноте. На днях в норвежской подводной пещере прошла свадьба дайверов. Свадьба получилось самой массовой в истории – на глубине 32 метра собрались 70 дайверов со всего мира, а еще священник и видеографы.

И все-таки, какие смекалистые российские студенты. Ученики сибирского ВУЗа создали беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. По проекту это транспортное средство сможет передвигаться на скорости 5 км/ч.

Автомобиль предназначен для перевозки умерших на территории кладбища. Проект тестируется, и по словам представителя Университета, студенческий проект будет работать над увеличением скорости устройства и таким образом им удасться применить беспилотные технологии в других сферах.

И самая «вкусная» новость. В чешском ресторане штрафуют за недоеденный обед. Таким образом руководство учит посетителей бережно относиться к продуктам. Подобный запрет будет применяться к обедам по системе шведского стола.

Обед в переводе на рубли обойдется посетителю примерно в 275 рублей, а если гость не сможет съесть все, что наберет, ему грозит штраф почти 50% от стоимости обеда.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип британского певца Эда Ширана совместно с приглашенными рэперами. Увидим, как музыканты катаются на велосипедах по улицам Лондона.

В галерее сегодня фотографии овощей и трав. Попробуйте угадать что это?