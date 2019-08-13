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Утро в Туле
13 августа: свадьба на глубине 32 метра и беспилотный катафалк на базе Lada

13 августа: свадьба на глубине 32 метра и беспилотный катафалк на базе Lada

Доброе утро! Очень хотелось бы встретить утро так.

 

За окном сегодня дождливо, но тепло. А это уже радует.

 

Начнем день на романтической ноте.  На днях в норвежской подводной пещере прошла свадьба дайверов. Свадьба получилось самой массовой в истории – на глубине 32 метра собрались 70 дайверов со всего мира, а еще священник и видеографы.

 

И все-таки,  какие смекалистые российские студенты. Ученики сибирского ВУЗа создали беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. По проекту это транспортное средство сможет передвигаться на скорости 5 км/ч.

Автомобиль предназначен для перевозки умерших на территории кладбища. Проект тестируется, и по словам представителя Университета, студенческий проект будет работать над увеличением скорости устройства и таким образом им удасться применить беспилотные технологии в других сферах.

 

 И самая «вкусная» новость. В чешском ресторане штрафуют за недоеденный обед. Таким образом руководство учит посетителей бережно относиться к продуктам.  Подобный запрет будет применяться к обедам по системе шведского стола.

Обед в переводе на рубли обойдется посетителю примерно в 275 рублей, а если гость не сможет съесть все, что наберет, ему грозит штраф почти 50% от стоимости обеда.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип британского певца Эда Ширана совместно с приглашенными рэперами. Увидим, как музыканты катаются на велосипедах по улицам Лондона.

 

В галерее сегодня фотографии овощей и трав. Попробуйте угадать что это?

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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