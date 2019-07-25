25 июля: порно-караоке, украшения из материнского молока и круглый квадрат

Доброе утро! У многих вот такая реакция, когда тебя о чем-то спрашивают, не дав допить кофе.

Четверг – прекрасный день. Оглядываешься назад и понимаешь, сколько всего полезно уже сделал и до выходных недалеко. А еще сегодня ответственная игра для «Арсенала» - первая в европейской лиге. Так что держим за наших кулачки.

За окном сегодня то же самое что и вчера. Пока нет никакой надежды на солнышко.

В сети набирает популярность поразительная оптическая иллюзия. На видео изображен предмет из проволоки, который напоминает квадрат. Но если развернуть его на 180 градусов он превращается в круг. Подобный эффект использовал японский математик Кокичи Сугихара.

И немного утренних новостей.

В Германии открылось порно-караоке. Его посетители озвучивают порно-ролики 80-х с помощью стона, а еще здесь играют в свою версию «угадай мелодии» - по стонам диджея гости угадывают песню. Заведение открылось в гамбургском квартале красных фонарей, на церемонии присутствовал немецкий трансвестит Оливия Джонс.

А еще в Германии делают необычные украшения. На память о кормлении грудью женщины могут заказать кулон из материнского молока. Для создания такого украшения используется эпоксидная смола с различными наполнителями – это может быть порошок из грудного молока, волосы ребенка, часть засушенной пуповины или плаценты.

И, надо сказать, спрос на подобную бижутерию есть – в месяц на фирму поступает до 1000 заказов.

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню Бейонсе с кадрами из нового фильма «Король Лев».

В галерее сегодня элементы новой сетевой игры «съедобное/несъедобное» в честь Бари Алибасова.