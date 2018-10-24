24 октября: Хип-хоп, скрипки и «дыхание» земли

Доброе утро!

Прогноз погоды на сегодня не радует, но что еще ожидать от 24 октября?) Главное — прячемся под зонтиками, чтобы не промокнуть!

Немного милоты для этого утра.

Британский дайвер подружился с тюленем, который уж очень любит обниматься:

«Снимай шапку, тепло же!» =)

Новости!

На юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост для автомобилей. Протяженность моста — 55 км, он связывает города Гонконг, Макао и Чжухай. На его создание потратили 20 000 000 000 долларов.

Хайповый подход к рекламе нового продукта. Google прорекламировала ноутбук Chromebook в сотрудничестве с телеканалом HBO. Убили сразу двух зайцев: Google представила свой новый ноутбук, а HBO — заключительный сезон сериала «Игра престолов». В ролике белые ходоки делают презентацию и план захвата на ноутбуке от Google. Кстати, напомним, HBO обещает выход финального сезона «Игры престолов» летом 2019 года.

Гильермо дель Торо, обладатель премии «Оскар» за «Форму воды», готовится к дебюту в качестве режиссера анимационного фильма. Стриминговый сервис Netflix договорился с ним о съемках мюзикла по мотивам сказки о Пиноккио! Действие мультфильма будет происходить в Италии 1930-х годов во время правления Муссолини. По мысли режиссера, фашистская эпоха в итальянской истории идеально подходит для размышлений на тему того, кем лучше быть: марионеткой или человеком. Съемки стартуют уже этой осенью, дель Торо помимо режиссерских обязанностей, которые он разделит с Марком Густафсоном, станет продюсером и сценаристом проекта (на пару с Патриком МакХейлом). «Нет такой художественной формы, которая повлияла бы на меня больше, чем анимация, как нет другого такого персонажа, с которым я чувствовал бы такую личную связь, как Пиноккио. В нашей истории Пиноккио — невинная душа с беззаботным отцом, теряющаяся в этом непонятном мире. Он отправляется в незабываемое путешествие, которое заставит его понять отца и реальный мир. Я уже давно, сколько себя помню, хотел взяться за эту историю», — признался Гильермо дель Торо. Примерная дата выхода мультфильма пока не называется.

Музыкальная пауза.

Вот что будет, если совместить скрипки и хип-хоп:

Отлично звучит, да? Это свежее выступление Black Violin на ТВ, а так на эту песню ребята еще в 2015 году сняли симпатичный клип:

Пугающая красота.

Канадец снял на видео «дыхание» земли. Всему виной сильный ветер, дожди и размякшая почва, но выглядит крипово:

Художнице Хизер Тойрер всегда нравились картины эпохи Возрождения. Она решила создать серию своих работ, нарисованных маслом. В качестве героев картин она выбрала героев Disney. Хизер рассказала, что хочет показать известных персонажей с новой стороны, и своим творчеством изменить мир к лучшему.