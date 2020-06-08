8 июня: волк из «Ну, погоди!» поменял имидж и простой косплей из подручных средств

Доброе утро! Начинаем новую продуктивную неделю вместе с хорошими новостями. Поехали!

Без зонта не обойтись. Причем, небольшие дожди будут идти всю неделю. Одно радует – столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Поэтому можно ходить в шортах, но в резиновых сапогах – новый тренд июня!

Американец Роберт Кенни запустил канал на YouTube для тех, кто рос или растет без отца «Dad, how do I?» («Пап, а как это делается?»). На своем канале Кенни отвечает на вопросы, с которыми обычно идут к отцу: учит бриться, гладить, завязывать галстук, менять шины и делать другие полезные в быту вещи.

Кенни рассказал, что и сам рос без отца: его родители развелись, когда ему было 14. Кенни пришлось всему научиться самостоятельно и взять на себя заботу о младших братьях. Спустя много лет, когда отцу Роберта было уже 80, он помирился с детьми, но вскоре умер.

Блог Кенни оказался очень популярным: сейчас на его канал подписаны почти 2 млн человек. По словам Роберта, он не ставил перед собой цели разбогатеть или прославиться: он просто хотел помочь тем, кто оказался в трудной ситуации.

В дальнейших планах у Кенни выпускать ролики о различных инструментах. Выходить они будут на его канале по вторникам.

Участник 5'nizza и «Качевников» Андрей Запорожец затеял новый проект с нижегородской группой, которая удивительно тонко и точно чувствует американский соул 1960-х. Альбом обещает быть душевным и солнечным! Слушаем композицию «Не переживай!» от SunSay & The Soul Surfers.

Волк из «Ну, погоди!» поменял имидж на более современный.

«Культовую эпопею перезапускают: Волк и Заяц в современных обстоятельствах и технике квази-3D. Образ серого антигероя подбирали долго: было 50 вариаций, 18 вариантов причесок и четыре варианта хвоста», — пишет Mash.

Как сообщает Mash, «Союзмультфильм» отправил актерам, которые пробовались на озвучку Волка, это изображение:

В «Союзмультфильме» позже уточнили, что это не окончательный вариант.

«Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается», — приводит «Подъем» слова пресс-секретаря студии Марины Малыгиной.

В классических советских эпизодах Волка озвучивал Анатолий Папанов, он умер еще в 1987 году. В 2000-х годах голосом Волка говорил актер Игорь Христенко.

Блогер из Таиланда Ануча Саенгчат успешно развивает свой остроумный проект Lowcostcosplay — он создает запоминающийся косплей из подручных средств и выкладывает результаты в фейсбуке и инстаграме. В фейсбуке у него уже больше 5,5 миллиона подписчиков.

При создании новых нарядов блогер руководствуется своим уникальным правилом — перевоплотиться можно во что угодно (и из чего угодно).

Так он создает наряды в виде обложки Vogue с Билли Айлиш, Джокера, Джастина Бибера, многочисленных персонажей аниме и других мультгероев, бургер, сердитый смайлик и даже мем с гробовщиками. Посмотрите, что у него вышло в нашей галерее.

Хорошего дня и не болейте!