11 сентября: задержание лося и реактивные шотландские ежи

Доброе утро! Наконец-то пятница! Заряжаемся позитивом на предстоящие выходные вместе с хорошими новостями. Поехали!

Нас ждут солнечные выходные и небольшое потепление. Сегодня и завтра ожидается ясная погода, правда в воскресенье местами небольшие дожди. Но зато к последнему выходному разогреет до +20 градусов.

Московские полицейские организовали практически спецоперацию по задержанию лося. Правоохранители настоятельно рекомендовали животному вернуться в лес, а он не хотел уходить из города. Об этом пишет Vesti.ru.

Лося заметили утром на 1-й Владимирской улице, где он стоял около яблони. По словам местных жителей, этого лося часто видят то в Перово, то в районе Вешняки.

Полицейские некоторое время преследовали животное, в том числе когда оно решило нарушить ПДД и перейти дорогу в неположенном месте.

По данным СМИ, лось не торопился возвращаться в лес, а вместо этого неспешно гулял по дворам, обнюхивал автомобили и даже заглянул в школу №672.

Однако в итоге полицейские все же проводили его в естественную среду обитания.

Стоило перейти целиком на английский язык и добавить в музыку диско-фанка, как весь кей-поп мгновенно улетучился. С таким же успехом этот трек мог бы спеть, к примеру, Джастин Тимберлейк — никто бы и не заметил подмены. Сегодня слушаем BTS – Dynamite.

Визажистку из Эдинбурга Агату Майчер по ночам часто навещают ежи. Чтобы порадовать гостей, она установила в своем саду небольшую кормушку. А потом случайно узнала, что ежам приходится как следует попотеть, чтобы добраться до угощения.

Однажды на записи с камеры наблюдения она увидела, как один из ежей упал с лестницы, ведущей к кормушке. Майчер решила, что нужно срочно что-то с этим делать. Тогда визажистка и ее бойфренд взяли половинки кирпичей и сделали из них дополнительные ступени — такие, чтобы на них могли вскарабкаться ежики.

Как показали записи с камеры наблюдения, гости успешно освоили усовершенствованную лестницу. Теперь для них уж точно нет никаких преград.

Майчер гордится своим изобретением. Ей кажется, что она сделала жизнь эдинбургских ежей немного комфортнее. А ежей этих, по словам Майчер, немало: иногда трафик в ее саду составляет от шести до восьми ежей за ночь.

Семья израильского художника Иегуды Девира давно обзавелась огромным количеством фанатов, которые следят за самыми важными событиями из жизни Иегуды, Майи и их маленькой дочки Ариэль. Такую популярность они заработали благодаря ярким комиксам, в которых Иегуда описывает мелкие проблемы и крупные свершения своей семьи. С помощью ярких картинок и эмоций ему удалось зацепить уже 5,5 миллионов подписчиков. А то ли ещё будет! Смортите несколько зарисовок в нашей галерее.

Хорошего дня и отличных выходных!