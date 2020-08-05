5 августа: виды на Альпы, не выходя из дома и мыльные пузыри для грустных пингвинов

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На небе не облачка. Сегодня синоптики обещают малооблачную погоду, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Пингвинам, которые живут в зоопарке британского города Ньюквей, было непросто пережить карантин без постоянных встреч с посетителями: птицы заметно загрустили.

Пингвины — очень социальные животные, и пандемия внесла серьезные изменения в их распорядок: зоопарк закрылся, они больше не принимали гостей и не общались с ними.

Но теперь у них есть отличное развлечение: пингвинам подарили машину для мыльных пузырей. Сотрудники зоопарка опубликовали список подарков, которые были бы полезны животным, и на призыв откликнулась компания Little Surprises. Об этом рассказали в Instagram зоопарка.

«Пингвины — очень любознательные птицы. И похоже, что новое приобретение пришлось им по вкусу», — рассказали в зоопарке.

Один из сотрудников зоопарка, Дан Тревельян, объяснил Bored Panda, что пингвины любят гоняться за разными предметами, так как они хищники. Эта участь не миновала и пузыри: сначала птицы просто наблюдали, а после принялись бегать за ними и лопать их клювами.

По словам Тревельяна, пузыри не представляют опасности для животных.

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Пока из-за пандемии люди не могут полноценно путешествовать и любоваться живописными местами в разных уголках планеты, появилась возможность демоверсии путешествий. Для такого трипа не нужна виза, только доступ в интернет.

Спасти всех от привычных четырех стен решил сервис Window Swap, который позволяет посмотреть в окно в любой точке мира. Переключаться между окнами можно в любой момент, когда захочется обновить картину.

Пользователи сами присылают десятиминутные видео с видом из своего окна: среди них есть и горы, и лес, и городская суета. Сменить вид из своего окна можно на пейзажи Италии, Токио, Египта или Чили. Россия там, кстати, тоже есть.

При этом пользователь не может выбрать заранее, какое окно он хочет открыть. Так что есть возможность отправиться в случайное виртуальное путешествие и открыть для себя какие-то неожиданно интересные локации. Нужно только нажать на кнопку «Открыть новое окно где-то в мире».

Токио, Япония

Мумбай, Индия

Ивано-Франковск, Украина

Тэгу, Южная Корея

Гиза, Египет

Мы уже не раз убеждались в том, что природа непредсказуема и умеет удивлять. Вот, например, вы замечали когда-нибудь, что среди растений встречаются самые настоящие мутанты? Цветы и плоды порой выглядят очень странно: несколько из них срастаются в одно и становятся самыми настоящими сиамскими близнецами. Встречали такие? Мы собрали для вас несколько примеров в нашей галерее.

Хорошего дня и солнечного настроения!