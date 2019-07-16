16 июля:гигантская медуза, пожилая Самбурская и возрождение хита Ветлицкой
Доброе утро всем, кто еще не в отпуске.
Погода за окном сегодня теплая, будем надеяться, что прогноз обманывает нас по поводу дождика.
Начнем день с залипательного видео. На его кадрах видно как портрет Ван Гога превращается в картинку Мунка «Крик» при определенном наклоне.
Такой эффект создается благодаря особому типу 3-d печати, при котором подбирается особое соотношение мягкого и жесткого материала.
У побережья Великобритании дайверы обнаружили гигантскую медузу размером с человеческий рост. Биолог Лиззи Дейли обнаружила ее во время съемок передач для нового проекта BBC. Медуза весит 30 кг и длину более 1,5 метров, но при этом совершенно не опасна для человека и питается она мелким планктоном.
В сети распространилась мода на «пожилые фото», сделанные с помощью приложения Face App.
Причем фотографии с этим фильтром выкладывают не только пользователи, но и российские и зарубежные звезды.
Вот так выглядит «постаревший» Гарик Харламов из «Камеди клаб».
Узнаете ли в этой старушке звезду сериала «Универ» Настасью Самбурскую?
А вот и Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Музыкальная пауза. Современные поп-дивы перепели хит Натальи Ветлицкой. Получилось очень чувственно.
В честь дня рисования на асфальте в галерее сегодня необычные и яркие рисунки мелками.