16 июля:гигантская медуза, пожилая Самбурская и возрождение хита Ветлицкой

Доброе утро всем, кто еще не в отпуске.

Погода за окном сегодня теплая, будем надеяться, что прогноз обманывает нас по поводу дождика.

Начнем день с залипательного видео. На его кадрах видно как портрет Ван Гога превращается в картинку Мунка «Крик» при определенном наклоне.

Такой эффект создается благодаря особому типу 3-d печати, при котором подбирается особое соотношение мягкого и жесткого материала.

У побережья Великобритании дайверы обнаружили гигантскую медузу размером с человеческий рост. Биолог Лиззи Дейли обнаружила ее во время съемок передач для нового проекта BBC. Медуза весит 30 кг и длину более 1,5 метров, но при этом совершенно не опасна для человека и питается она мелким планктоном.

В сети распространилась мода на «пожилые фото», сделанные с помощью приложения Face App.

Причем фотографии с этим фильтром выкладывают не только пользователи, но и российские и зарубежные звезды.

Вот так выглядит «постаревший» Гарик Харламов из «Камеди клаб».

Узнаете ли в этой старушке звезду сериала «Универ» Настасью Самбурскую?

А вот и Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Музыкальная пауза. Современные поп-дивы перепели хит Натальи Ветлицкой. Получилось очень чувственно.

В честь дня рисования на асфальте в галерее сегодня необычные и яркие рисунки мелками.