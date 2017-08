22 августа: Видно ли отсюда звезды? О да, детка!

Доброе утро! Побежали на работку!

Красивейший рекорд!

19 строителей из пяти стран сконструировали самую сложную машину Голдберга из 250 тысяч доминошек. Создавали весь механизм целую неделю, а разрушился он всего за 15 минут.

В результате конструкторы установили три новых американских рекорда, построив самое большое поле для домино, самую большую фигуру из домино и самый крупный существующий проект из домино.

Вот здесь участники проекта рассказали о процессе строительства механизма:

Милота дня. Пес и дельфины - столько радости:

Новости. Сегодня о мире вещей.

Для тех, кому немного скучно на работе. Компания Ai. Frame разрабатывает мини-роботов Archer. Управляя ими с помощью смартфона, можно устраивать настоящие бои роботов прямо на рабочем столе! Благодаря специальному механизму (использующему 3 ноги для всенаправленного движения) устройства могут перемещаться очень быстро. Система контроля движения использует современные расчеты, чтобы координировать каждое перемещение робота. Лазерное оружие, расположенное на правой руке, может атаковать объекты на расстоянии до 5 метров. Щит на левой руке поможет роботу защищаться от противника. Устройство оснащено и другими видами оружия, которые можно применять в бою, используя различные тактики. В компании отмечают, что роботов Archer можно использовать для настольных битв — как между двумя игроками, так и между командами. Недавно проект был запущен на Kickstarter. Основатели стартапа заявили о цели в 80 000 долларов и уже собрали около $8 000.

Для фанатов спорта! А вы знали, что есть гиря в форме лица Железного человека?! Это совместный проект компаний Onnit и Marvel. Гиря весит 40 фунтов (это примерно 18 килограммов). Она сделана из железа с использованием стойкого покрытия. Стоит около 120 долларов. На видео показан эффектный процесс выплавки спортивного снаряда:

Для любителей расслабиться и отдохнуть. Представляем вам стакан-непроливайку для взрослых! Saturn Spill-Proof Wine Glass — это бокал (естессно, для вина) с оригинальным дизайном, на который компания-производитель недавно получила патент. Нижняя его часть «срезана» таким образом, что при опрокидывании он не ложится на бок, а принимает наклонное положение. Конечно, если налито было до самого верха, от пролива это не спасёт, но хотя бы часть вина сохранит. В наклонной позиции Saturn сохраняет 177 мл жидкости.

Красота для вдохновения.

Американский астронавт Джек Фишер выложил таймлапс с видом на звезды, снятый с МКС. На видео — Млечный путь, на фоне которого видно часть станции.

Can you see stars from up here? Oh yeah baby! Check out the Milky Way as it spins & paints the heavens in a thick coat of awesome-sauce! pic.twitter.com/MsXeNHPxLF