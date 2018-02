5 февраля: Рекорды, сводящие с ума

Доброе утро! Дела-дела-дела-дела, пора их все переделать!

А мы вам расскажем про прогноз погоды на неделю:

Вот это колбасит, конечно, — от вчерашнего «плюса» до сегодняшнего серьезного «минуса»…

Динамичная история о том, как разрушаются мечты.

На вокзале Кингс-Кросс* в Лондоне магл** пытался попасть на платформу 9¾. Но МАГЛАМ ТУДА НЕЛЬЗЯ!!!

* Вокзал Кингс-Кросс - это место, откуда отходит "Хогвартс-Экспресс" в "Гарри Поттере". Для туристов там оборудована специальная фотозона.

** Магл - это человек, лишенный магических способностей.

А теперь рекорд, который точно не оставит наших портальцев равнодушными. Что еще нужно в понедельник утром, если не бодрящий срач обмен мнениями?!

Итак, представляем вам Шарлотту Гуттенберг. Она с недавних пор является обладательницей титула самой татуированной женщины в мире за всю историю существования Книги рекордов Гиннесса. 98.75% ее тела покрыты тату - кроме лица и части кистей. Это, конечно, не единственный ее рекорд, связанный с татуировками, их у нее еще очень много.

(видео не новое, 2016 год - еще не 98.75% тела покрыты рисунками)

Во время одного из сеансов тату Шарлотта встретила свою любовь - Чака Хелмке, который, по счастливой случайности, тоже рекордсмен в области татуировок. Его титул звучит примерно так: "Самый татуированный пожилой мужчина в мире".

Теперь Шарлотта и Чак добавили к своим индивидуальным титулам один общий - "Самая татуированная пара пожилых людей в мире". Чаку больше по душе черепа, а Шарлотте - перья.

Новости!

В Гонконге продали самую дорогую бутылку японского виски — односолодовый сорт, который 50 лет выдерживали в дубовой бочке. За 299 тысяч долларов! Его стоимость оказалась третьей в истории виски, но от рекордсмена отстаёт примерно в 20 раз. Покупатель неизвестен.

Казахстанец переоделся девушкой и дошел до финала женского конкурса красоты! Не реального, правда, а виртуального, но тем не менее. Илай Дягилев отправил фото на конкурс Miss Virtual Kazakhstan. Молодой человек накрасился и надел парик, свой образ он назвал Ариной Алиевой. «Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — пояснил молодой человек. После этого признания организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца и заменили его на другую участницу. По словам Дягилева, подобный эксперимент он решил провести ради пропаганды «естественной женской красоты и харизмы». «Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — заявил он. Прикладываем два фото: Арины Алиевой и Илая Дягилева. Найдите 10 отличий, как говорится.=)

Нидерландская компания Pal-V сообщила, что представит первую серийную модель летающего автомобиля на Женевском автосалоне в марте текущего года. Она получила название Liberty ("Свобода"). Пока о Liberty известно не так уж и много, компания-производитель не раскрывает всех секретов до автосалона. Однако кое-что все же рассказать можем. Летающий автомобиль Liberty оснащен двумя двигателями Rotax (один, 100-сильный — для езды, другой, 200-сильный — для полетов) и, как утверждает производитель, будет соответствовать техническим правилам для транспортных средств и самолетов в США и в Европе. Как заявляет Pal-V, «переключаться» между двумя режимами (для езды и для полетов) нужно будет вручную и это будет занимать около 5−10 минут. Цена на нее, как ожидается, составит около 400 000 долларов.

Музыкальная пауза!

Житель Екатеринбурга 253 раза

без перерыва послушал песню

«В лесу родилась елочка».

И стал рекордсменом по числу непрерывных прослушиваний одной песни в 2017 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Яндекс.Музыка» ко Дню сурка.

Ну, а что, хорошая песня. Прекрасный саундтрек для сегодняшнего дня:

Еще немного об этом исследовании от «Яндекс.Музыки». Песней, которую чаще всего ставят на повтор, стала «Тает лед» группы «Грибы». В десятку также вошли «Розовое вино» (Элджей & Feduk), Shape of You (Эд Ширан), Believer (Imagine Dragons), «случайная» и «Твои глаза» (LOBODA), I Got Love (MiyaGi & Эндшпиль, Рем Дигга) и Despacito (Luis Fonsi, Daddy Yankee).

Добавим безмятежности этому утру.

Тут NASA опубликовало панорамное видео Марса, снятое планетоходом Curiosity:

В галерее собака японского фотографа @_chikuwa10 безудержно радуется выпавшему снегу. Ну конечно, ей же не надо пробираться на работу по этому снегу.=)