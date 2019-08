14 августа: духи клеопатры и самый заботливый отец

Доброе утро! Вот так незаметно наступила середина недели, рабочий ритм стал привычнее, а осознание того, что скоро выходные очень поднимает настроение.

За окном сегодня до +25, к вечеру будет солнечно.

Начнем день с капельки милоты. На кадрах этого видео заботливый папа укладывает спать малыша.

А теперь к утренним новостям.

Гавайским ученым удалось воссоздать аромат духов царицы Клеопатры. Археологи обнаружили сосуды с остатками парфюма во время раскопок на месте древнего города Тмуит. После химического анализа ученые разобрались в составе духов царицы Клеопатры – в парфюмерную композицию вошли мирра, кардамон, оливковое масло и корица.

Счастливый случай. Супружеская пара из Великобритании выиграла в лотерею джекпот. А помог им в это кот. Однажды вечером кот настойчиво просил еду, а хозяева обнаружили, что корм закончился. Мужчина поехал в магазин и по дороге приобрел лотерейный билет. Спустя некоторое время семью ждал приятный сюрприз – билет оказался выигрышным и принес владельцам больше миллиона долларов. Супруги очень обрадовались и решили, что все это произошло только благодаря коту. Теперь питомец надолго будет обеспечен деликатесами, а счастливое семейство выбирает себе дом.

Couple win ?1million on lottery scratchcard - thanks to their cat - https://t.co/6n5Burmqpc Midlands couple have scooped a ?1 million lottery scratchcard prize.The pair, from Mansfield, have thanked their cat Shortcake for the win - after rushing to the shop to buy pet food. A... pic.twitter.com/xbXBTfpVvL