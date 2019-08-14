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Утро в Туле
14 августа: духи клеопатры и самый заботливый отец

14 августа: духи клеопатры и самый заботливый отец

Доброе утро! Вот так незаметно наступила середина недели, рабочий ритм стал привычнее, а осознание того, что скоро выходные очень поднимает настроение.

 

За окном сегодня до +25, к вечеру будет солнечно.

 

Начнем день с капельки милоты. На кадрах этого видео заботливый папа укладывает спать малыша.

 

А теперь к утренним новостям.

Гавайским ученым удалось воссоздать аромат духов царицы Клеопатры. Археологи обнаружили сосуды с остатками парфюма во время раскопок на месте древнего города Тмуит. После химического анализа ученые разобрались в составе духов царицы Клеопатры – в парфюмерную композицию вошли мирра, кардамон, оливковое масло и корица.

 

Счастливый случай. Супружеская пара из Великобритании выиграла в лотерею джекпот. А помог им в это кот.  Однажды вечером кот настойчиво просил еду, а хозяева обнаружили, что корм закончился. Мужчина поехал в магазин и по дороге приобрел лотерейный билет. Спустя некоторое время семью ждал приятный сюрприз – билет оказался выигрышным и принес владельцам больше миллиона долларов. Супруги очень обрадовались и решили, что все это произошло только благодаря коту. Теперь питомец надолго будет обеспечен деликатесами, а счастливое семейство выбирает себе дом.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем старый добрый трек Depeche Mode

 

В галерее сегодня забавные фото животных.

 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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