9 июля: жар-птица, десятерых одним ударом и почему папа не говорил про секс
Доброе утро! Хорошего бодрого дня, как у этой девушки.
За окном сегодня как будто и не лето вовсе.
Начнем день с мультфильма про Симпсонов на русский лад.
Житель Великобритании нашел жар-птицу. Он ехал по трассе и заметил необычную птицу на обочине. Остановившись и подойдя чуть ближе, он увидел, что птица не может взлететь, и обратил внимание, что от нее исходит едкий запах.
Пассажиры решили помочь птице и доставили ее в больницу. Каково было их удивление, когда в больнице выяснилось, что это обыкновенная чайка, вымазанная в соусе карри. Сотрудники клиники отмыли чайку, провели обследование и выяснили, что птица абсолютно здорова, летать она не могла из-за вымазанных в соусе крыльев. Также врачи признались, что это один из самых необычных случаев в практике.
Вчера был установлен новый рекорд в книге Гиннеса. Казахский силач Сергей Цырульников стал рекордсменом по забиванию гвоздей голыми руками в доску через сковороду. Атлет прибил голыми руками десять сковородок всего за 1 минуту 48 секунд.
Вернулся с Города Петропавловск?? масса положительных эмоций! Был побит рекорд Где я прибил голыми руками 10 сковородок к доске 3 мм за 1 минуту 48 секунд ( возникли трудности так как несколько раз гвоздь во время удара попадал в сучок??) В общем напортил КУХОННОЙ УТВОРИ ( да простят меня женщины ??) более подробно напишу об этом позже ( когда будут фото и видео материал ??) встретился с местными спортсменами жаль не смог провести открытую тренировку ...... всем мир ?? #сергейцырульников #изометрияспасетмир #изометрия #силач #секретсилы #силач #зож #главноенессать #сковородки #рекорд #петропавловск #деньгорода2019 #UPF
Публикация от Сергей Цырульников (@sergei030485) 7 Июл 2019 в 8:34 PDT
В качестве музыкальной паузы – совместка «Касты» и BrainStorm.
В галерее сегодня – необычные тортики.