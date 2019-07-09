9 июля: жар-птица, десятерых одним ударом и почему папа не говорил про секс

Доброе утро! Хорошего бодрого дня, как у этой девушки.

За окном сегодня как будто и не лето вовсе.

Начнем день с мультфильма про Симпсонов на русский лад.

Житель Великобритании нашел жар-птицу. Он ехал по трассе и заметил необычную птицу на обочине. Остановившись и подойдя чуть ближе, он увидел, что птица не может взлететь, и обратил внимание, что от нее исходит едкий запах.

Пассажиры решили помочь птице и доставили ее в больницу. Каково было их удивление, когда в больнице выяснилось, что это обыкновенная чайка, вымазанная в соусе карри. Сотрудники клиники отмыли чайку, провели обследование и выяснили, что птица абсолютно здорова, летать она не могла из-за вымазанных в соусе крыльев. Также врачи признались, что это один из самых необычных случаев в практике.

Вчера был установлен новый рекорд в книге Гиннеса. Казахский силач Сергей Цырульников стал рекордсменом по забиванию гвоздей голыми руками в доску через сковороду. Атлет прибил голыми руками десять сковородок всего за 1 минуту 48 секунд.

В качестве музыкальной паузы – совместка «Касты» и BrainStorm.

В галерее сегодня – необычные тортики.