21 февраля: много лет назад в Сахаре обитали рыбы

Доброе утро! Сегодня пятница, впереди праздник и три дня выходных – отличное начало.

Главным событием выходных станет День защитника Отечества. Некоторые пользователи Сети посчитали, что дарить носки и пену для бритья слишком банально и придумали ну очень креативные варианты.

Что если бы девушка приготовила вам такой романтический ужин?

Такая печать должна быть у каждого начальника.

Признайтесь, вы бы не отказались от такого сертификата.

На у теперь самое время обсудить, чем заняться на выходных. В программе ралли, вечеринки для мужчин, спектакли с экранными звездами и предметы туляков возрастом более 400 лет. Куда сходить 23 февраля и когда смотреть праздничный салют, мы уже писали. Рассказываем подробнее, чем занять себя в ближайшие четыре дня в традиционном пятничном блоге.

На выходных ожидается вполне комфортная погода и легкий снежок.

В Швеции на горнолыжном курорте спортсмена неожиданно обогнал соперник. Ситуация вполне обычная, если только вас не обгоняет лось. Лыжнику пришлось остановиться пока животное не скрылось между деревьев.

Археологи выяснили, что за 10000 лет до нашей Эры в Сахаре водились рыбы. Сейчас здесь раскаленные засыпанные песком скалы, а тогда это был плодородный регион с несколькими водоемами.

На месте раскопок были обнаружены элементы каменного жилища и кости рыб и млекопитающих, которыми питались проживавшие здесь древние люди. Ученым удалось идентифицировать два вида рыбы, которая водилась здесь в те времена – сом и тилапия. По предварительным прогнозам за 6000 лет до нашей Эры здесь резко изменился климат, и образовалась самая большая пустыня в мире.

На Лондонскую неделю моды приехала необычная модель. Ее отличительная черта – густая черная монобровь на миловидном личике. Сама девушка не только не стесняется своей особенности, но и гордится ей, всячески поддерживая идеалы феминизма. В начале месяца девушка стала лицом обложки Glamour.

Интернет пользователи, кажется, такой всеобщий восторг не разделяют.

«Мне кажется, она восприняла фильм «Вышибалы» как учебник, а не как развлечение», - пишет пользователь Twitter.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Билли Айлиш, который станет саундтреком к новой части Бондианы.

В галерее сегодня из профиля @umtiago. Молодой человек просто мастер оптических иллюзий.