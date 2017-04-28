28 апреля: Танцуем сальсу в честь Первомая!

Доброе утро! Наконец-то пятница — можно в веселом угаре лечь на диван и как безбашенный тусовщик болтать ногой. Будет, что в старости вспомнить!

Если идея со спокойными выходными "на расслабоне" вас не устраивает, предлагаем вам обзор самых интересных событий предстоящего долгого уик-энда. Разбавить бесконечный шашлыкинг:

Погода будет великолепная - без преувеличений!

Милота дня - новорожденная капибара из Честерского зоопарка. Милее капибар могут быть только масенькие капибары:

Забавная, милая и немного пугающая история из Канады. Там бобер, набравший за зиму лишние килограммы, застрял в заборе. Бобра обнаружила сотрудница ветеринарной службы Сара Мамбауркет. По ее словам, он не мог самостоятельно выбраться, так как его «крошечные лапки» еле-еле касались земли. Животное вытащили и временно поместили в городской приют для диких животных.

Вам не кажется, что кто-то ходил в гости к Кролику?...) И, конечно же, слишком много кушал?..

Новости!

В университете Беркли появился курс для фанатов «Игры Престолов» - «Лингвистика „Игры Престолов“ и искусство создания языков», доступный для 40 студентов, желающих разобраться в особенностях образования языков. За шесть недель предлагают изучить дотракийский, валирийский, а также научиться создавать свой язык. Дотракийский язык будет преподавать сам Дэвид Петерсон, автор искусственных языков в сериале. Первое занятие курса пройдет 22 мая, курс продолжится до конца июня.

Придуман самый компактный туристический гаджет - двухуровневая кровать размером с чемодан! Называется Disc-O-Bed. Такая кроватка пригодится всем любителям отдохнуть на природе. Собирается штука за несколько минут без всяких инструментов. Переносится одной левой — она очень лёгкая и при этом прочная. При необходимости оборудуется противомоскитной сеткой, если вы решите поспать на свежем воздухе, хотя изначально Disc-O-Bed — это всё-таки кровать для размещения внутри большой автомобильной палатки. При необходимости превращается в комфортный диванчик. Максимальная суммарная масса, которую спокойно выдерживает кровать — 226 кг

Парагвайский футбольный клуб построил трибуну вокруг растущего на стадионе дерева, сделав стадион одного из беднейших клубов страны не имеющим аналогов в мире. Болельщики на других стадионах просят билеты "не за колоннами". А здесь будут просить "не за деревом". Кстати, о футболе - 30 апреля (это воскресенье) "Арсенал" сыграет с "Уфой" на выезде (в 14.30). Не пропускаем!

Музыкальная пауза! Известный по "Евровидению" коллектив «Бурановские бабушки» снялся в рекламном ролике фильма Mortal Kombat («Смертельная битва») для канала ТНТ4. Бабули перепели заглавную тему из видеоигры, перефразировав её на русский язык.

А теперь танцевальная пауза - особая, в честь пятницы!

В Сан-Антонио (штат Техас, США) полицейский прибыл в один из домов по вызову соседей, жалующихся на шум из-за детского танцевального мероприятия. Однако вместо того, чтобы остановить вечеринку, сотрудник правоохранительных органов сам преподал нарушителям урок танцев. Аррррива!!!!

В галерее - работы французского фотографа Ромена Жаке-Лагреза из проекта "Вертикальный Гонконг". С помощью ракурса он хотел открыть зрителям то, что счёл наиболее увлекательным в Гонконге: плотность застройки и её «вертикальное разрастание». Он несколько лет (с 2011 года) наблюдал за тем, как Гонконг растёт вверх, пока большинство других мегаполисов разрастаются вширь. Еще больше снимков Жаке-Лагреза можно найти в его инстаграме.

Хороших вам выходных! До встречи после первомайских выходных.