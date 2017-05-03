3 мая: кафе для одиночек, тролль-торты и зима в мае

Доброе утро!

Сегодня будет довольно прохладно. Вместо вчерашних 24°С всего лишь 14°С. А это значит, доставайте из шкафа плащи и ветровки. Хорошего по-немножку :)

Но грех жаловаться! В Красноярск, Новосибирск и Кемерово ненадолго вернулась зима.

Поздним вечером 2 мая на Красноярск обрушился мощный снегопад.

Погода застала жителей врасплох: ещё за несколько дней до этого в городе было +20 градусов. При этом в субботу красноярцам пообещали новое потепление до 24 градусов тепла.

Пользователи в шутку назвали снегопад «традиционным» и «классическим для Красноярска»: в 2016 году обильный снег выпал накануне Дня Победы. Также первого и второго мая метель накрыла и другие крупные города Сибири, включая Новосибирск, Кемерово и Барнаул.

Несмотря на непогоду и позднее время, многие пользователи вышли на улицы и начали фотографировать неожиданно вернувшуюся в мае зиму.

Ну а теперь, когда вы уже порадовались, что живете в Туле, к другим новостям!

Датский архитектор Чангиз Техрани использовал для строительства дома необычный элемент - смайлики.

Спроектированное им здание многофункциональное: на первом этаже - магазины, на верхних - жилые помещения. Оно находится на небольшой площади напротив библиотеки, театра и школы. Поскольку студенты и школьники регулярно фотографируют здание, архитектор считает, что ему удалось превратить скучную бетонную коробку в интересный проект.

Для украшения фасада дома использовали 22 смайлика, выражающих разные эмоции. Дизайн смайликов позаимствовали из шаблонов, используемых мессенджером WhatsApp. Их преобразовали в 3D-модели, которые нужны для создания пресс-форм.

По словам Техрани, раньше архитекторы украшали здания королями и горгульями, символами ушедших эпох. Он считает, что «современными горгульями» могут быть эмодзи, ставшие иконой 21-го века.

А это завораживающе-залипательное видео от Кейси Каран. Парень из Сиетла создает потрясающие кинетические скульптуры. Выполнены они, в основном, из латунной проволоки. Работы состоят из множества независимо движущихся объектов. Последняя скульптура выглядит словно ожившее весеннее поле с растениями. Взгляните!

В Амстердаме открылось первое в мире кафе для одиночек. Формат заведения Eenmaal придумала режиссер и дизайнер Марина ван Гор. Здесь все столики только на одного.

Идея в том, чтобы предложить необычный опыт людям, которые всегда ходят поесть в компании, и избавить от дискомфорта тех, кому неловко обедать или ужинать в одиночестве. Eenmaal создавался для того, чтобы разрушить распространённое представление о том, что с человеком что-то не так, если он ест один.

По словам автора идеи, открытие заведения «дало больше, чем можно было надеяться», включая как позитивные отзывы гостей, так и внимание блогосферы и СМИ по всему миру.

Туляки, как считаете, с Туле такое кафе пользовалось бы популярностью?

А теперь полюбуемся растворением цветных чернил в аквариуме!

Проект Macro Room показал макросъёмку замедленного движения цветных чернил в аквариуме. Пара блогеров также поместила в воду макеты различных объектов - Солнечную систему, городской пейзаж и цветы. После этого они разбрызгали чернила, сняв их смешивание и растворение.

«Мы погрузились в гипнотизирующую красоту цветных чернил в воде и их взаимодействие с различными элементами», — подчеркнули создатели видео.

Кадры снимались с использованием камер Canon 70D и Canon MPE-65, а также 100-миллиметрового макрообъектива.

А вот кондитер из Нью-Йорка Кэт Тек печёт торты с комментариями онлайн-троллей. Она может отправить свой продукт по адресу тролля или самостоятельно выследить его за дополнительную плату.



Надпись: "Твоя мама толстая"

По словам Тэк, «тролль-торты» она придумала после того, как прочитала «одновременно бесящий и прекрасный» комментарий на странице певицы Долли Партон (Dolly Parton).

Она — 71-летний миллионер, которая выросла в однокомнатной хижине и теперь носит блестящие комбинезоны. Плохо написанное сообщение в Facebook ничуть ей не навредит.



«Высочайшие ТВ-рейтинги со времён падения Всемирного торгового центра [11 сентября]».

После этого Кэт решила сделать что-то, что могло бы превратить ворчание в сети (которое она сравнила с показом среднего пальца панде) во что-то «невероятно радостное» — например, в неожиданный торт в почтовом ящике.

Как думаете, может, такое с комментариями на Myslo замутить? :)

А в галерее сегодня крутая реклама. Боги маркетинга сделали все по-умному. Вы точно это купите)