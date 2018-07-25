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Утро в Туле
25 июля: Вишня или ваниль?

25 июля: Вишня или ваниль?

Доброе утро!

Накатить крепкого кофе, конечно!)

 

Погода без изменений.

Но откроем вам секрет: там на пятницу, кажется, солнце обещают! По крайней мере такой прогноз по данным на сегодня. Ух, заживем!

 

Начинаем с безудержного позитива.

Тут недавно в Тюмени всем очень понравилось, как житель прокатился по городу в наполненной водой ванне. Особенно полицейским — они выписали весельчаку штраф за нарушение правил перевозки людей. Но это уже детали, а видео и правда получилось очень позитивным:

 

Рекорд дня!

В городе Торопец Тверской области воспитанницы отделения спортивной аэробики ДЮСШ установили новый рекорд на самый длинный массовый шпагат!

Интересно, что первый массовый шпагат был зафиксирован там же, в Торопце, в прошлом году. Тогда девчонки выстроились в цепочку на местном стадионе и сели на шпагат друг за другом, растянувшись по легкоатлетической дорожке на 47 метров. Подготовка ко взятию нового рекорда была уже более серьёзной: его проведению предшествовала даже рекламная кампания, в ходе которой сесть на шпагат приглашались все желающие. Единственным условием был дресс-код: белый верх и тёмный низ. В итоге на стадионе к назначенному часу собралось 28 торопчанок в возрасте от 6 до 18 лет, которые сели на шпагат живой цепочкой вдоль футбольного поля: длина массового шпагата на сей раз составила ровно 50 метров.

 

Новости!

Coca-Cola вернула в Россию ванильные и вишнёвые вкусы колы! Cherry уже появилась в магазинах, а Vanilla начнут продавать до конца июля 2018 года и только в «Магнитах». Вкусы ванили и вишни официально перестали продаваться в России несколько лет назад и с тех пор поклонники постоянно просили вернуть их в Россию в соцсетях. В Coca-Cola отметили, что активность пользователей «вдохновила» компанию на возвращение вкусов в продажу. А вам какая кола нравится? Участвуйте в опросе под блогом!

 

Церковь в швейцарском городе Люцерне заменила звон колоколов на звуки входящих звонков с разных смартфонов, в том числе и айфона. Власти пошли на это из-за необходимости отремонтировать церковь. Идея использовать рингтоны вместо колокольного звона принадлежит двум местным студенткам. Рингтоны включают несколько раз в день в случайное время: горожане и туристы теперь постоянно проверяют телефоны в страхе, что пропустили звонок.

 

Диджей Стив Аоки запустил собственную сеть пиццерий под названием  «Pizzaoki» в Лос-Анджелесе. «Я очень люблю пиццу и новые технологии, именно поэтому я планирую соединить это в своем новом увлечении», – рассказал диджей и продюсер. Реклама получилась очень в стиле Аоки, он даже обыграл знаменитый мем с солью. И пицца, наверное, вкусная!

 

Музыкальная пауза!

Для старой слепой слонихи из Таиланда сыграли композиции Баха на фортепиано. Смотрите, как ей нравится музыка:

 

Залипательное видео.

Невероятная анимация работы ДНК. Поразительно, что это происходит внутри каждого из нас:

 

В галерее - несколько фото из инстаграма Джеймса Тревино. Он сам называет себя «букстаграмером». В своем аккаунте Джеймс создает с помощью книг сцены из известных произведений, а также необычные инсталляции.  

«Сначала я просто делился с людьми книгами, которые сейчас читаю. А потом у меня с подругой Элизабет родилась идея создавать такие картинки», - рассказывает Джеймс.

Инстаграм шикарный, очень рекомендуем подписаться.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:06 +2
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