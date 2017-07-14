14 июля: Почему фото на документы всегда такие ужасные?

Привет! Урааа - пятница пришла!

В этот уик-энд вы сможете погрузиться в японскую культуру, послушать авангардную инструментальную музыку, сходить на гаражную распродажу и не только. Что скрывается за этим загадочным "и не только" - смотрите в нашем обзоре выходного дня!

Если вас интересует погода, то ничего нового. Июбрь продолжается.

Давайте начнем этот день с бодрости и улыбки! Для этого предлагаем посмотреть вот этот ролик: арабский экстрим - карусель из квадроцикла! Или инструкция - что делать, если вдруг заскучал в пустыне:

И еще немного юмора. Ролик, в котором нам наконец объяснят,

почему фото на документы всегда такие УЖАСНЫЕ.

Ну теперь-то все понятно:

Новости!

Китайский художник Гэ Юйлу из Пекина четыре года назад установил знак со своим именем на безымянной улице. Уличные знаки были частью дипломной работы китайца и обыгрывали двойное значение его имени, содержащего слово «дорога». В беседе с журналистами он объяснил, что рассматривал знаки как произведение искусства, но позже понял, что их размещение было «не вполне законным». Потому что история зашла куда дальше: в 2014 году навигационный сервис AutoNavi на своей карте обозначил улицу её «самодельным» названием. Затем присоединились и другие сервисы, в том числе и Google. А в конце 2015 года стало совсем весело: руководство дорожных работ Пекина пронумеровало фонари, используя ненастоящее название улицы. После того, как художник рассказал историю своего проекта и она набрала вирусную популярность, местные власти пообещали снести незаконные знаки. Будет ли как-либо наказан их автор, не уточняется.

Накануне в Москве представили новую форму для олимпийской сборной России от производителя футболок «Не смешите мои Искандеры». Модельер и глава компании Za Sport Анастасия Задорина представил 17 видов одежды, являющейся «воплощённой коллекцией урбанизма». По её мнению, экипировка для национальной команды «рисует образ „молодой“ России — людей, стремящихся искать новые знания и занятия, любящих спорт и выбирающих функциональную одежду, которая поддерживает их активный образ». Говорят, спортсменам понравилось, а вот в соцсетях не оценили:

И чудесная история из Саратова. Там дорожные ямы засыпали кучей гипсовых котят. Неизвестно, кто это сделал, но местные жители предположили, что «котики должны починить дороги сами». Какой-то новый уровень креативности в издевательствах над городскими чиновниками:

Ребятушки, кто хочет получить

6 тысяч евро? Налетай!

Компания Adobe запустила конкурс на лучшую визуальную интерпретацию картины Эдварда Мунка «Крик». Заявки принимаются до конца июля. Главный приз — премия в размере 6 тысяч евро (около 412 тысяч рублей). Также работу победителя выставят в Музее Мунка в Осло.

Ранее Adobe выпустила набор кистей для программ Photoshop и Sketch, созданных с помощью настоящих кистей Мунка. Главное условие конкурса — все работы должны быть нарисованы с помощью нового набора.

Участники конкурса выкладывают свои работы в инстаграме с хэштегом #munchcontest. Вот, держите для вдохновения несколько работ, уже выставленных на конкурс:

В галерее красуется сиба-ину-косплеер.

Хороших вам выходных! До встречи в понедельник!!!