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12 мая: хоррор-пёс и неприкаянный енот

12 мая: хоррор-пёс и неприкаянный енот

Утро доброе! Сегодня на термометре - максимум +11°С. Дождя не обещают, но и солнце особо нас не порадует. 

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Работник сеульской кофейни делает разноцветные рисунки на кофейной пенке.

Житель Сеула Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне C.Through, где варит кофе и украшает его разноцветными рисунками на пенке. Среди любимых мотивов Ли — цветы, животные, персонажи диснеевских и японских мультфильмов, а также картины знаменитых художников, таких как Ван Гог и Дега.

Собственное творчество бариста-художник называет Cremart.

 

Енот спрятался под потолком в международном аэропорту Торонто в Канаде и следил за посетителями. 

Пассажиры снимали маленького зверька на мобильные телефоны, умилялись и приветствовали его. 

Животное стало настолько популярным в Интернете, что ему даже завели собственный Twitter-аккаунт. В нем от лица енота говорилось о том, что он очень дружелюбный и добрый, не собирается нападать на людей и наслаждается тем, что может смотреть на толпу сверху. Работники аэропорта, в свою очередь, подкармливали неожиданного гостя.

 

YouTube-канал «Наука на заднем дворе» (The Backyard Scientist) опубликовал видеоролик, в котором показана действующая гигантская мышеловка. Ее рычаг радиусом один метр развивает скорость 67 километров в час, а для натяжения пружины необходима электрическая лебедка. Авторы ролика разбили с ее помощью кокосовые орехи, арбузы, макет вулкана и другие предметы, сняв это на высокоскоростную камеру.

Среди предыдущих успешных экспериментов видеоблогеров — расстрел арбузов пулями с жидким металлом, подрыв аквариума соляным расплавом и игра в теннис горящими мячиками.

 

В соцсетях опубликована фотография пса, запечатленного в прыжке за мячиком. Пользователи предложили устроить фотошоп-битву. 

Некоторые юзеры разглядели в собаке прирожденного рокера и «перенесли» его на сцену к вокалисту группы The Rolling Stones Мику Джаггеру и на выступление к группе Motley Crue.

Другие решили, что пес явно испуган тем, что подпрыгнул так высоко ради простого мяча, и обыграли это в лучших традициях постеров к хоррор-фильмам.

 

А в галерее сегодня звезды, которые превратились из гадких утят в настоящие секс-символы!

 
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:26 +3
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