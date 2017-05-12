12 мая: хоррор-пёс и неприкаянный енот
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Работник сеульской кофейни делает разноцветные рисунки на кофейной пенке.
Житель Сеула Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне C.Through, где варит кофе и украшает его разноцветными рисунками на пенке. Среди любимых мотивов Ли — цветы, животные, персонажи диснеевских и японских мультфильмов, а также картины знаменитых художников, таких как Ван Гог и Дега.
Собственное творчество бариста-художник называет Cremart.
Енот спрятался под потолком в международном аэропорту Торонто в Канаде и следил за посетителями.
Пассажиры снимали маленького зверька на мобильные телефоны, умилялись и приветствовали его.
At Toronto Pearson Airport, we spotted this little fellow checking to see who had come off the flight from Edmonton. pic.twitter.com/m2nSdrxwXt— Cameron Graham (@camerongraham) 6 мая 2017 г.
Животное стало настолько популярным в Интернете, что ему даже завели собственный Twitter-аккаунт. В нем от лица енота говорилось о том, что он очень дружелюбный и добрый, не собирается нападать на людей и наслаждается тем, что может смотреть на толпу сверху. Работники аэропорта, в свою очередь, подкармливали неожиданного гостя.
I found some leftover grapes at @TorontoPearson! Do I have time for a snack before my flight? pic.twitter.com/ce1cLKq9Xd— Pearson Raccoon (@yyzraccoon) 7 мая 2017 г.
YouTube-канал «Наука на заднем дворе» (The Backyard Scientist) опубликовал видеоролик, в котором показана действующая гигантская мышеловка. Ее рычаг радиусом один метр развивает скорость 67 километров в час, а для натяжения пружины необходима электрическая лебедка. Авторы ролика разбили с ее помощью кокосовые орехи, арбузы, макет вулкана и другие предметы, сняв это на высокоскоростную камеру.
Среди предыдущих успешных экспериментов видеоблогеров — расстрел арбузов пулями с жидким металлом, подрыв аквариума соляным расплавом и игра в теннис горящими мячиками.
В соцсетях опубликована фотография пса, запечатленного в прыжке за мячиком. Пользователи предложили устроить фотошоп-битву.
Некоторые юзеры разглядели в собаке прирожденного рокера и «перенесли» его на сцену к вокалисту группы The Rolling Stones Мику Джаггеру и на выступление к группе Motley Crue.
Другие решили, что пес явно испуган тем, что подпрыгнул так высоко ради простого мяча, и обыграли это в лучших традициях постеров к хоррор-фильмам.
А в галерее сегодня звезды, которые превратились из гадких утят в настоящие секс-символы!