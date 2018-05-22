22 мая: Нож из желе и сгущенка-спасатель

Доброе утро! Настроение - вторник:

Сегодня не забываем зонтики и ветровки:

Синоптики прогнозируют, что погода наладится очень быстро - с завтрашнего дня и как минимум до конца недели осадков не ожидается. Только сегодня потерпеть!

Начнем с острых новостей.

Помните, мы уже как-то писали про ютубера Kiwami japan, который делает страшно острые ножи из не совсем подходящих для этого материалов? Мы еще публиковали видео с ножами из шоколада и пасты (макарон то бишь).

Так вот, у Kiwami japan недавно вышел новый ролик с ножом из... желе! Он взял несколько маленьких упаковок с желе, растопил их содержимое, придал получившейся массе форму тонкой пластинки и вырезал фигуру в форме ножа. Затем он высушил эту фигуру, оставив ее на сутки на очистителе воздуха, и наточил острие. Получившийся нож смог легко разрезать бумагу и огурец. В финале видео Kiwami japan растопил орудие и разлил получившийся желатин обратно в упаковки.

А теперь мультик!

Очень "утренняя" серия любимого Simon's Cat. Про потягушечки и завтрак:

Не пропустите свой завтрак!=)

Новости!

Ученые создали из кремния миниатюрную модель дома длиной около 25 микрометров. Для этого в листе кремния была вырезана развертка дома, после чего стены самостоятельно собрались из плоского листа в единую конструкцию, изгибаясь под действием облучения ионами (если вы шарите, то вот здесь подробно описано, как и что получилось; а мы просто на результат полюбуемся). Смотрите, какая милота:

В городе Канске Красноярского края полицейские вместе со спасателями сняли с дерева заблудившегося медвежонка. Для этого участники спасательной операции намазали ствол сгущенкой! После того, как медвежонок слез и был пойман, его отвезли на станцию юных натуралистов.

Тем временем в Китае... В школе города Ханчжоу установили систему распознавания лиц. Таким образом руководство решило проследить, насколько ученики сконцентрированы во время уроков. Технология представляет собой три камеры над доской, которые могут определить состояние человека по выражению лица: грусть, радость, разочарование, испуг, удивление, злость и нейтральное поведение. Если кто-то из школьников будет отвлекаться на занятии, то учителю придёт уведомление. По мнению директора школы Ни Цианя (Ni Ziyuan), новая система никак не нарушает частную жизнь школьников. Он добавил, что система поделит учеников на две группы: сконцентрированные будут помечены буквой «A», а отвлекающиеся — буквой «B». Некоторые школьники уже провели уроки под присмотром камер с распознаванием лиц. Вот что говорит об этом один из "подопытных": "Раньше на занятиях, которые мне не нравятся, я мог лениться или даже вздремнуть на парте. Но сейчас я не могу отвлекаться, потому что в классе установлены камеры. Они постоянно наблюдают за мной, будто пара таинственных глаз". В Китае ожидают, что система поможет улучшить качество преподавания в школах.

Музыкальная пауза!

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премий Billboard Music Awards 2018. Настоящим триумфатором стал британец Эд Ширан: мало того, что он получил награду в главной номинации «Лучший артист», он также удостоился наград как «Лучший исполнитель среди мужчин», «Лучший артист на радио» и «Лучший радиохит» (за песню «Shape of You»), «Самый продаваемый музыкант» и в номинации Top Hot 100 Artist. Всего британец был номинирован в 15 категориях.

Лучшей исполнительницей года стала Тейлор Свифт, которая заодно получила награду за «Самый продаваемый альбом года» («Reputation»).

Другие лауреаты премии:

Лучший новый исполнитель – Khalid

Лучшая песня – Despacito, Луис Фонси, Daddy Yankee и Джастин Бибер

Лучшая группа – Imagine Dragons

Лучший R&B-исполнитель – Бруно Марс

Лучший рэп-певец – Кендрик Ламар

Лучшая рэп-певица – Cardi B

Лучший рок-исполнитель – Imagine Dragons

Лучший танцевальный артист – The Chainsmokers

Специальная премия за достижения – Камила Кабелльо

И еще кое-что музыкальное - на этот раз для фанатов сериалов!

Композитор «Игры престолов» Рамина Джавади исполнил главную тему сериала на картонном Nintendo Labo. Картонный инструмент отлично справился с задачей:

В галерее за нас поспят котики. Хорошего вам дня!