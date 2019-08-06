6 августа: а вместо головы у статуи - камера

Доброе утро! Небольшая зарядка совсем не повредит. Берем пример вот с этого кота.

Ситуация за окном меняется в лучшую сторону.

Начнем день с залипательного видео, в котором песок под воздействием вибрации двигается подобно воде.

Новость про забавное разоблачение. Главарь банды пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись своей дочерью. Мужчина подошел к делу серьезно – он надел розовую футболку джинсы и толстовки, замаскировал лицо силиконовой маской, а на голову надел парик. Но фокус не удался, все же вжиться в роль девушки преступнику не удалось. Теперь к нему будут применены дисциплинарные санкции.

Необычная статуя появилась в историческом здании Санкт-Петербурга. Фасад дома Кирилловых украшен гипсовой статуей, у которой вместо головы встроена камера. Гипсовую голову хулиганы снесли еще два года назад, а вот камеру на ее место установил уличный художник с ником lonesome_grass.

Он пояснил, что таким образом сделал из статуи арт-объект с посланием обществу. Так художник выразил свой протест чрезмерной озабоченности безопасностью и тотальной слежке.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новую работу Сергея Лазарева. Получился легкий летний клип про любовь.

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