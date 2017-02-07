7 февраля: Пять мифов о завтраке

Доброе-доброе утро! Покатились на работу?)

Добавим в наше утреннее веселье немного познавательной информации.

Пять самых распространенных мифов о завтраке!

Развенчивает их Кэтрин Зерацки, диетолог клиники Мейо в Рочестере (США):

МИФ 1: Плотный завтрак поможет меньше есть в течение дня

Реальность: уменьшить потребление калорий он точно не поможет, зато обеспечит мозг необходимыми веществами и поддержит уровень глюкозы в крови в течение всего дня. Работа ученых Миссурийского университета показала, что плотный завтрак, в частности — блюда с высоким содержанием белка — инициируют выброс дофамина, который вызывает чувство удовлетворенности и насыщения, но позже голод возьмет свое, и организму потребуется добавка.

МИФ 2: Людям, ведущим активный образ жизни, необходим плотный завтрак

Реальность: завтрак увеличит ваши энергозатраты. Исследование, проведенное в Университете Бата (Великобритания) показало, что у тех, кто плотно завтракал утром, расход энергии при повседневной физической активности был выше по сравнению с теми, кто ничего не ел до полудня.

МИФ 3: Завтрак влияет на вес

Реальность: завтрак не оказывает прямого влияния на массу тела. Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что не имеет значения, плотно ли человек завтракает, или же вовсе не ест по утрам. 300 добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет разделили на две группы: участники первой группы в течение 16 недель завтракали привычным образом, а те, кто был во второй, в течение этого периода времени обходились без первого приема пищи. Участники эксперимента регулярно взвешивались, и какой-либо зависимости изменения веса от употребления пищи по утрам выявлено не было.

МИФ 4: Не следует увлекаться сухими завтраками

Реальность: от сладких снеков действительно лучше отказаться, но зерновые завтраки вполне могут быть частью здоровой и сбалансированной диеты. Как показало исследование, опубликованное в американском журнале Advances in Nutrition, продукты из цельнозерновой муки (то есть грубого помола) снижают уровень холестерина, улучшают функцию кишечника, а также помогают поддерживать здоровый вес. При этом овсяные и ячменные смеси лучше всего подойдут для тех, кто следит за уровнем холестерина, а пшеничные отруби идеальны для людей, испытывающих проблемы с кишечником.

МИФ 5: Завтрак — самый важный прием пищи

На самом деле, это всего лишь ОДИН ИЗ приемов пищи в течение дня. Организм должен получить определенное количество калорий, и не имеет особого значения, на сколько приемов пищи вы их разделите — пять или, скажем, шесть. «В то же время это не повод пропускать завтрак, ведь он может дать организму запас необходимых питательных веществ», — напоминает Зерацки. Главное, чтобы вся употребляемая пища была здоровой.

Приятного аппетита!!!

Ловите милоту. МНОГО ЩЕНОЧКОВ не бывает! Щеночков всегда МАЛО:

Время рекордов.

В Китае на совместную фотографию попали 500 человек! Все люди на снимке — члены одной семьи. По словам фотографа, ему понадобилось около 30 минут, чтобы уместить родственников в кадре.

Авиакомпания Qatar Airways начала выполнять самый продолжительный беспосадочный перелёт в мире — из Дохи в Окленд. Длина маршрута, пересекающего десять часовых поясов и пять государств, составляет 14500 километров, что на 600 километров больше, чем у рейса Дубай-Окленд авиакомпании Emirates, который ранее считался самым продолжительным в мире. Полет выполняет широкофюзеляжный пассажирский самолёт Boeing 777−200LR, специально разработанный для авиарейсов большой протяжённости. Этот крупнейший в мире двухмоторный турбовентиляторный пассажирский самолёт оборудован самыми мощными в истории авиации реактивными двигателями General Electric GE90. Время пути из Катара в Новую Зеландию составляет 16 часов 15 минут, а в другую — 17 часов 30 минут. В салоне авиалайнера Boeing 777−200LR расположены 217 мест эконом-класса и 42 кресла бизнес-класса. Отметим, что мировой рекорд по протяжённости перелёта принадлежит авиакомпании Air India. Рейс из Дели в Сан-Франциско составляет 15298 километров, но занимает всего 14 часов 30 минут. Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается запустить 19-часовой прямой рейс из Сингапура в Нью-Йорк.

А американка Кассандра Де Пеколь объехала все страны мира за минимальное время - рекорд Гиннесса в кармане! Чтобы посетить 196 стран мира, Кассандре потребовался один год, шесть месяцев и 26 дней. Она побила предыдущий рекорд, который принадлежал профессору Лю, объехавшему мир за три года, три месяца и шесть дней. В путешествии Де Пеколь иногда было совсем непросто. Например, в Перу американку ограбили в такси, угрожая ножом, на Гренаде её сочли наркокурьером и провели досмотр. В Северной Корее, по признанию девушки, солдат сказал ей фразу: «Мы вас уничтожим». Во время последнего этапа своего путешествия туристка возвращалась к границе Сирии с Ливаном из порта города Латакия, а в Ливии и Бахрейне путешественницу и вовсе заподозрили в связях с ЦРУ. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Фотки из инстаграма Де Пеколь (@expedition_196) - ее отчет и документальное подтверждение о посещении 196 стран мира:



Петергоф. Россия.



Северная Корея.



Могадишо, Сомали.



Ангкор-Ват, Камбоджа.

Музыкальная пауза. Недавно в подвале лондонского отеля нашли записи концертов Боба Марли 70-х годов. Сперва казалось, что записи безнадёжно испорчены сыростью, но спустя несколько месяцев кропотливой работы мастера смогли восстановить их. По словам экспертов, когда стало возможно послушать записи, они буквально почувствовали, как «мурашки бегают по спине».

На записях из лондонского подвала оказались концерты Боба Марли в Лондоне и Париже с 1975 по 1978 год. Всего из 13 плёнок удалось восстановить и оцифровать 10 штук, причём, по словам экспертов, записи получились очень качественными, что говорит о высоком профессионализме людей, которые записывали оригинальные концерты.

Всего эксперты потратили на восстановление плёнок 25 тысяч фунтов (1 миллион, 848 тысяч рублей). По словам людей, нашедших плёнки, они сперва и поверить не могли в то, что нашли, но когда записи удалось восстановить дюйм за дюймом и послушать, это заставило буквально шевелиться волосы на затылке.

Нам пока эти записи недоступны, но просто Боб Марли во вторник утром еще никому не вредил:

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В очень зимней галерее - фотки необычных сосулек. Или, как любят говорить в Питере, сосулей. Хорошего вам дня!