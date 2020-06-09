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Утро в Туле
9 июня: забор из IPhone и строительство башни из лего наперегонки

9 июня: забор из IPhone и строительство башни из лего наперегонки

Доброе утро! Заряжаемся порцией позитива вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

Ну вот и дождались мы настоящей летней погоды. Сегодня облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +27 градусов Цельсия.

 

Американский ютьюбер MrBeast, он же Джимми Дональдсон, устроил соревнование по строительству башен из лего. На первый взгляд все просто: есть гора гигантских кубиков, специальные механические подъемники и две команды по четыре человека. Участникам нужно за 12 часов построить лего-башню — она должна быть выше, чем у конкурентов. Победители получат 50 тысяч долларов.

И вот соревнование началось! Игрокам время от времени предлагали уничтожить чужие постройки. Например, швырять в них мячи для боулинга или бить молотком. Соревнования по строительству башни шли целый день. В итоге обе команды построили девятиметровые башни. Победитель обошел соперников примерно на 2,5 сантиметра. И теперь самое удивительное: под конец видео эти башни так и не разрушили.

 

Интроверт-интеллигент из Лондона блестяще возрождает английский арт-поп времен Кейт Буш и Дэвида Сильвиана — изысканный, волшебный и потаенный. Дебютный альбом Уилла Вестермана — самая успокаивающая пластинка 2020-го, а песня «Confirmation» — безусловный шедевр последних лет.

 

Житель Вьетнама смастерил забор из корпусов старых айфонов. На ролик обратил внимание техноблогер Бен Гескин. По его словам, это настоящие телефоны, а не стикеры, как кажется на первый взгляд.

Как рассказал Гескин, создатель забора работает в сервисном центре, поэтому таких деталей у него предостаточно — в основном от айфонов шестой и седьмой серий. Сколько всего корпусов ушло на такую работу, не сообщается, но их там явно не меньше сотни.

 

Собаки всегда на позитиве и никому не дадут хандрить и грустить почем зря, что бы ни происходило. Они не любят сидеть на месте и действительно умеют наслаждаться жизнью в настоящем.

Мы собрали фото самых забавных собак в нашей галерее, которые дурачатся, гуляют, общаются с хозяевами и с другими животными и просто радуются мелочам. Чего и вам желаем. Иногда очень полезно забыть обо всех проблемах и просто от души повеселиться, как это делают наши четвероногие друзья.

Хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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