13 февраля: О, сон! Ты - мир...

Всем привет! Проснуться получилось?

За окном такая сказка — снег медленно падает в свете фонарей… Кстати, неделя в плане погоды ожидается удачная, без «перегибов»:

Начнем день с прелестного видео: тут у хаски проблемы с ловлей мячика. Ну никак он не идет к ней в лапы в зубы!

Кое-что познавательное, или Будни переводчика. На образовательном портале «Мел» опубликован словарь современных подростков, который составила мама троих детей Светлана Загородникова.

«Идея написать этот текст пришла во время случайного просмотра переписки сына с одноклассником», — рассказывает Светлана. В переписке пятиклассников был такой диалог:

— Дратути, го играть!

— Изи.

И тогда-то маме пришло в голову составить алфавит для современных детей. Вот что получилось:

!!!ОСТОРОЖНО! ЕСЛИ ВЫ ЯРЫЙ ПРОТИВНИК ЛЮБЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В «ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ» — ЛУЧШЕ НЕ ЧИТАЙТЕ!!!

Анбоксинг (англ. unboxing, рус. распаковка) — распаковка покупки или посылки, снятая на видео или фото.

Бро (англ. brother, рус. брат) — дружеское обращение к знакомому собеседнику.

Вейпер (англ. vapour, рус. пар) — курильщик электронных сигарет (пароиспарителей).

Го, гоу (англ. go, рус. идти) — пойдём, давай сделаем; приглашение к действию.

Дратути — приветствие.

Емеля — электронная почта, e-mail.

Жачка (от слова «жать») — скопление большого количества людей в небольшом пространстве; толкучка, давка.

Закройся — замолчи, перестань.

Изи (англ. easy, рус. легко) — легко, просто.

Йеп (англ. yep, рус. да) — согласие; да, ага, угу.

Кетчунез — сочетание кетчупа и майонеза.

Летсплей (англ. let?s play, рус. «давай поиграем») — прохождение компьютерных игр с комментариями автора, записанное на видео.

МБ — может быть.

Намана — нормально.

Ору, орать — громко смеяться, очень смешно.

Пранк (англ. prank, рус. шутка, шутить) — розыгрыш.

Руфер (англ. roof, рус. крыша) — экстремал, который прыгает по крышам, поднимается на высокие конструкции, часто с риском для жизни.

Скил (англ. skill, рус. навык, мастерство) — уровень умения играть в компьютерную игру, приобретённые в играх навыки.

Тру (англ. true, рус. истина) — выражение одобрения; правдиво, красиво, реально, жизненно.

Угуглиться — найти большое количество информации в интернете, запутаться в найденном, устать от поиска информации.

Файно (англ. fine, рус. отлично) — хорошо, отлично.

Хейтер (англ. hate, рус. ненависть) — тот, кто ненавидит что-либо или кого-либо, осуждает чужое творчество, критикует всех подряд, чаще всего анонимно.

Цимес, цимус (с еврейского) — что-то очень хорошее (нужное, подходящее); то, что надо.

Челендж (англ. challenge, рус. вызов) — предложение совершить какое-то действие на спор; вызов.

Шер, шерить (англ. share, рус. делиться) — делиться с кем-то, давать доступ к картинкам, фильмам, файлам.

Щи — лицо, голова, щёки.

Ы, ыыы — громкий смех.

Эпик, эпично — захватывающий момент, крутой или просто запоминающийся, что-то очень масштабное, крупное.

Юппи, Юююпппии — радость, восторг, положительные эмоции.

ЯТЛ, ЯЛТОС — я тебя люблю; я люблю тебя очень сильно.

Подборка интересностей — теперь для всех желающих без ограничений). Сегодня поговорим про сон — его нам в понедельник так не хватает…

Астронавт Крис Хэдфилд рассказывает о том, в какой позе лучше всего засыпать в невесомости. Учимся на всякий случай — надо уметь засыпать и высыпаться в любой ситуации!

Новость из Китая. В провинции Хубэй шесть чиновнико уснули на совещании, во время которого обсуждалось, как мотивировать ленивых чиновников. Среди уснувших был глава фонда, который выдает субсидии на жилье малообеспеченным гражданам, а также заместитель секретаря бюро городского планирования в округе Сянъян. Всех провинившихся накажут — их обязали публично извиниться и написать письма с самокритикой.

И вакансия дня. Российской мебельной компании MZ5 Group требуется испытатель дивана. Объявление появилось на сайте HeadHunter. Как говорится в тексте, компания открыла эту позицию потому, что «испытывает диваны не только в собственных лабораториях, но и в условиях реальной жизни». Соискателям обещают предоставить диван для работы, которая будет полностью осуществляться на дому. В качестве вариантов для «испытаний» предлагается проводить на диване не меньше 10 часов в сутки в различном положении, складывать и раскладывать его, а также смотреть телевизор. Помимо этого иногда соискателю нужно будет «выполнять творческие задания от работодателя».

Представитель MZ5 Group объяснил, что подразумевается под «творческими заданиями»:

«Это такие условия, которые приближают испытания дивана к реальной жизни — собрать дружескую тусовку дома с большим количеством гостей, которых надо где-то разместить, пролежать целый день на диване, как будто болеете».

От соискателей требуется высшее образование (желательно техническое), терпеливость, усидчивость. Плюсом будет склонность к малоподвижному образу жизни и стрессоустойчивость. Кроме того, необходимо иметь минимум 1 друга и любить отдыхать на диване. Отдельной строкой подчёркивается, что к резюме нужно приложить свою фотографию на диване.

Диван сотруднику предоставят безвозмездно, а самого «испытателя» оформят в штат MZ5 Group по ТК РФ на три месяца. Размер обещанного оклада составляет 73 тысяч рублей в месяц без учёта премий. Диван после тестирования можно будет оставить себе.

Известно, что на объявление отправили уже около 500 откликов. Ой, уже как минимум 501.

Время музыкальной паузы. Гитарист + стиральная машина = идеальный кавер на кантри-хит The Devil Went Down to Georgia:

Залипалочка дня. Проект Beauty of Science представил ролик, в котором под микроскопом продемонстрировал растворение красителей и реагентов в чашке Петри.

Мужчины, если предыдущее видео вас не вдохновило, тот вот вам еще одна залипалочка. Тут порноактриса из Санкт-Петербурга по "имени" Саманта Ли расстегивает блузку силой мысли силой бюста. Говорит, что все натурэль:

В галерее - комикс об "идеальном вечере" от иллюстратора Bird Born. Хорошего вам дня! И идеального вечера: