30 мая: Кошкин мост и "лицо обновления"

Доброе утро! Охота, конечно, вот так, но пора на работу…

Милота дня.

Британец построил для своего котика мост Золотые ворота — как в Сан-Франциско. Чтобы тот мог забраться на гараж через окно. Все из-за того, что Реджи (так зовут котика) недавно упал, пытаясь перепрыгнуть расстояние от окошка до крыши гаража.

В виде, кстати, есть довольно подробная инструкция, как сделать нечто подобное.

Стройте Крымский мост для своих котов, будьте патриотами!

Красоты этому дню! Срочно!

Роскошное, невероятное, захватывающее дух видео про Нью-Йорк. Снято в 12K - смотрите на самом большом экране, что найдете!

Новости!

Рыбак из Карелии спас застрявшего на болоте лосенка двух недель от роду: по пути на рыбалку мужчина увидел в трясине малышку (да, это девочка), вытащил ее на бугор и ушел, думая, что мать где-то неподалеку и сейчас придет за своим детенышем. Но через пять часов, когда он возвращался домой, лосиха была на том же месте. Тогда мужчина забрал ее с собой в город и подержал у себя некоторое время, до тех пор, пока малышку, которую назвали Кнопка, не забрали в питомник. В питомнике лосиху вырастят под присмотром специалистов, после чего отпустят на волю.

Burger King снова поражает своими рекламными кампаниями. На этот раз сетка ресторанов быстрого питания устроила вот такую акцию: пользователи должны были ввести в поисковой строке «Яндекса» оскорбление с упоминанием McDonald?s (главный конкурент «Бургера»), за что в рекламной выдаче получали промокод на скидку для мобильного приложения Burger King. В «Яндексе» уточнили, что уже заблокировали эту рекламную кампанию. «Рекламодатель пытался обмануть систему модерации. Подобные рекламные кампании недопустимы», — уточнили представители поисковика.

Забавная история произошла в пожарной части города Гленпула (США). Все сотрудники подразделения пожарной охраны (семь человек) стали отцами в течение одного года. По словам пожарных, это произошло случайно — никто не планировал обзаводиться потомством именно так, по очереди. Хотя полное ощущение, что сработали «по приказу».=) Чтобы запечатлеть необычное совпадение, жены пожарных решили провести фотосессию. Они заказали детям одинаковые боди с символикой пожарной охраны, а затем организовали съемки:

Время музыкальной паузы!

На прошлой неделе Борис Гребенщиков давал уличный концерт на Невском проспекте в Петербурге. После выступления музыкант подошел к стажеру полиции, который находился в толпе, и пожал ему руку. Между ними произошел просто великолепный диалог:

Гребенщиков: «Спасибо вам» *пожимает руку*

Полицейский: «Что за группа была?»

Гребенщиков: «Аквариум»

Полицейский: «Аквариум?» *утыкается в телефон*

Ох уж эти стажеры…

Давно у нас в «Утре» не было крутой рекламы (дурацкая акция «Бургер Кинга» не в счет).

Британская авиакомпания Virgin Atlantic провела необычный социальный эксперимент в лондонском аэропорту: бесплатно обновила билеты некоторых пассажиров, летевших эконом-классом, до условий бизнес-класса. Реакцию обычных людей записали на видео в замедленной съёмке. Момент, когда пассажиры понимают, что их условия бесплатно улучшили, в съемочной группе прозвали «Лицом обновления» (Upgrade Face):

С помощью ролика Virgin Atlantic хотела прорекламировать запуск собственной кредитной карты, которая позволяет пользователям обновлять их условия обслуживания с помощью накопленных миль.

В галерее очень актуальная фотоистория: «Коллега попросила присмотреть за её цветком, пока она в командировке, и мы отлично провели время». Сделайте что-нибудь подобное, когда кто-то из ваших друзей в офисе поедет в отпуск. Реакция будет бесценна!)