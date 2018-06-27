27 июня: Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!

Доброе утро! Вот рабочая неделя и добралась до среды - с маленьким "экватором" нас всех.

Погоду сегодня обещают прекрасную, но дальше субботы в прогноз лучше не заглядывайте, зачем себе настроение портить раньше времени:

Начнем это утро с милоты.

Отправляемся телепортом в Канаду: в Оттаве 5 июля пройдет музыкальный фестиваль Bluesfest — один из крупнейших в стране (хедлайнер в этом году - группа Foo Fighters). И, конечно, организаторы уже вовсю готовятся к событию. Но в их планы вмешались "высшие силы", иначе не скажешь: на месте стройки объектов для будущего фестиваля обнаружили гнездо крикливого зуйка - птички, находящейся под охраной канадского правительства. Это значит, что перенести птицу на другое место можно только при наличии официального разрешения.



Вот он, главный герой истории

Сейчас территорию с гнездом огородили и даже выставили ОХРАНУ. Причем орги готовы даже сдвинуть фестиваль, если не удастся вовремя разрешить ситуацию. Путей решения, кстати, два: либо передвигать гнездо вместе с яйцами в другое место (но есть риск, что зуёк откажется от своего потомства), либо дожидаться, когда появятся и вырастут птенчики.

«Это одна из самых сложных проблем, с которой я сталкивался в последнее время», — отметил представитель Bluesfest Марк Монахан.

Какие люди прекрасные, аж слезы умиления на глазах и клавиатуре...

Вдогонку еще кое-что весьма очаровательное.

Мадридская полиция обучила служебного пса по кличке Пончо зрелищному трюку: он спасает своего коллегу-полицейского, делая ему непрямой массаж сердца. И еще забавно припадает головой к шее, будто бы проверяя пульс. Конечно, это все только показуха, на самом деле такой массаж от собаки никак не поможет спасти человека. Но выглядит эффектно, согласитесь:

Пончо, кстати, обучен поиску взрывчатки. А массаж сердца "на публику" - это так, в свободное от работы время.

Новости!

Накануне Adidas презентовал мяч для плей-офф ЧМ-2018. Он называется "Мечта". Полоски на белой основе мяча выполнены в красном, черном, сером и оранжевом цветах. Матчи плей-офф чемпионата мира — 2018 начнутся 30 июня - Россия сыграет с Испанией!

В Швеции, в городе Мальмё, установили «самый скучный билборд в мире». Это мы не придумали, на нем так и написано: «Это самый скучный билборд в мире. Мы оставим его здесь на 12 лет, чтобы показать, как долго действуют наши продукты». Его идея в том, что компания Sioo:x - производитель средств по защите деревянных поверхностей - рассчитывает сберечь билборд до 2030 года в одном из самых дождливых городов страны. Вроде как гарантия того, что влажность не испортит рекламный щит даже за такое время.

В церкви святого Михаила в испанском городе Эстелья решили обновить средневековую скульптуру Георгия Победоносца XVI века. И почему-то доверили этому работу... местному учителю труда! Получилось весьма спорно. Будут переделывать.

Вот что было:

Вот что стало:

Надо признать, мастер очень постарался. Выглядит свежо!

Музыкальная пауза!

Отличную акцию или флешмоб (даже не знаю, как это лучше назвать) устроили на Никольской улице в Москве на днях. Музыкант предложил прохожим исполнить песню за поцелуй. И вот что произошло, когда одна девушка решилась:

Ухх, прям заряжает настроением. Даже забываешь матч России с Уругваем... А нет, не забываешь, показалось. Но все равно видео крутое.

Минутка ликбеза от Роскосмоса.

Встречайте новое панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе: российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину. Не забудьте от души повертеть камерой:

В галерее - котики на море. В связи с этим и тематический опрос! Смотрите, участвуйте. Хорошего вам дня!

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